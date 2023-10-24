США повысили ставки для обмена осужденного в России Пола Уилана
Власти США подготовили новое предложение России для обмена осужденного на 16 лет за шпионаж Пола Уилана. Об этом со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщил телеканал CNN.
Собеседник журналистов подчеркнул, что на последнее предложение об обмене заключенными представители России не ответили. Но переговоры не остановились и обсуждение продолжается.
«Мы сделали России серьезное предложение об освобождении Пола и не прекратим работу над его делом до тех пор, пока он не воссоединится со своей семьей», - заявил представитель Госдепа.
Журналисты также пообщались с отбывающим наказание в мордовской колонии Полом Уиланом. Он заявил, что ему известно о работе по освобождению, но медленные темпы его разочаровали.
«Я думаю, что все пытаются поступать правильно, и знаю, что в какой-то момент этому придет конец. Но сколько времени это займет даже не представляю, но мне пообещали, что здесь я не останусь», - заявил Уилан.
Американец добавил, что его разочаровало решение президента США Джо Байдена, который обменял россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута на Тревора Рида и Бритни Грайнер. По словам Уилана, он рассчитывал, что благодаря этому обмену он сам выйдет на свободу.
Бывшего морского пехотинца США с гражданствами США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана задержали в декабре 2018 года в московском отеле по делу о шпионаже. Своей вины он не признал. Летом 2020 года суд приговорил его к 16 годам колонии.