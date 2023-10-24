США повысили ставки для обмена осужденного в России Пола Уилана

Собеседник журналистов подчеркнул, что на последнее предложение об обмене заключенными представители России не ответили. Но переговоры не остановились и обсуждение продолжается.

«Мы сделали России серьезное предложение об освобождении Пола и не прекратим работу над его делом до тех пор, пока он не воссоединится со своей семьей», - заявил представитель Госдепа.

Журналисты также пообщались с отбывающим наказание в мордовской колонии Полом Уиланом. Он заявил, что ему известно о работе по освобождению, но медленные темпы его разочаровали.

«Я думаю, что все пытаются поступать правильно, и знаю, что в какой-то момент этому придет конец. Но сколько времени это займет даже не представляю, но мне пообещали, что здесь я не останусь», - заявил Уилан.

Американец добавил, что его разочаровало решение президента США Джо Байдена, который обменял россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута на Тревора Рида и Бритни Грайнер. По словам Уилана, он рассчитывал, что благодаря этому обмену он сам выйдет на свободу.

Бывшего морского пехотинца США с гражданствами США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана задержали в декабре 2018 года в московском отеле по делу о шпионаже. Своей вины он не признал. Летом 2020 года суд приговорил его к 16 годам колонии.