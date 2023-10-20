США повлияли на планы Израиля по наземному наступлению в Газе

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«Военные представители предположили, что наземное наступление „может отличаться от того, что вы думаете“. По их словам, оно может начаться позже и продлиться дольше, разворачиваясь самым неожиданным образом», - передало СМИ.

До этого Израиль планировал провести операцию с нанесением «скоординированных ударов с воздуха, моря и суши». Но после беспрецедентных визитов высокопоставленных чиновников США, включая государственного секретаря и министра обороны, а также президента Джо Байдена, все изменилось.

«США разделяют цель Израиля по уничтожению военной инфраструктуры Хамаса в секторе Газа», - уточнил Bloomberg.

Однако это возможно только при наземном вторжении, поскольку организация, признанная США и ЕС террористической, потратила десятилетия на строительство сети туннелей и других огневых точек.

Официальные лица США заявили, что надеются продолжить усилия по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, хотя война с ХАМАС грозит их сорвать. Бывший посол Нетаньяху в Вашингтон Майкл Орен сказал, что Байден подталкивает Израиль к большей осторожности при входе в сектор Газа. Есть предположение, что Израиль будет стремиться создать буферную зону вокруг Газы, а не полностью оккупировать территорию.

«План войны тщательно соблюдается и все еще находится в разработке», - добавило издание.

Ранее израильским военным дали «зеленый свет» на вход в сектор Газа. Главной задачей станет уничтожение боевиков палестинского движения ХАМАС, освобождение заложников отойдет на второй план.