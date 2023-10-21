США потребуется помощь России в борьбе с терроризмом — СМИ
Американскому руководству придется наладить сотрудничество с Россией для борьбы с терроризмом. Партнерство с РФ в этой сфере необходимо Белому дому, заявили аналитики Джордж Биби и Анатоль Ливен журналу Responsible Statecraft.
«Восстановление хотя бы ограниченного взаимодействия с Россией по поводу противодействия терроризму является и путем к дальнейшему примирению, и срочной необходимостью для самого Запада», - указали эксперты.
Они спрогнозировали, что эскалация конфликта между ХАМАС и Израилем вызовет рост террористической активности на Западе. При этом Россия имеет богатый опыт борьбы с экстремистами и заинтересована в борьбе с радикалами, констатировали аналитики.
Эксперты отметили, что Россия остро отреагировала на террористические атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, так как сама сталкивалась с террористической активностью. Биби и Ливен также напомнили, что РФ выражала недоумение в связи с западной поддержкой радикальных организаций на Ближнем Востоке после «арабской весны».
Соединенным Штатам необходимо возобновить переговоры с Россией и по урегулированию ситуации в Сирии, добавили аналитики.
Ранее СМИ писали, что конфликт на Ближнем Востоке продемонстрировал лицемерие Запада. По мнению журналистов малайзийской газеты New Straits Times, ООН и США не смогут справиться с ситуацией.