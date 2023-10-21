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«Восстановление хотя бы ограниченного взаимодействия с Россией по поводу противодействия терроризму является и путем к дальнейшему примирению, и срочной необходимостью для самого Запада», - указали эксперты.

Они спрогнозировали, что эскалация конфликта между ХАМАС и Израилем вызовет рост террористической активности на Западе. При этом Россия имеет богатый опыт борьбы с экстремистами и заинтересована в борьбе с радикалами, констатировали аналитики.

Эксперты отметили, что Россия остро отреагировала на террористические атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, так как сама сталкивалась с террористической активностью. Биби и Ливен также напомнили, что РФ выражала недоумение в связи с западной поддержкой радикальных организаций на Ближнем Востоке после «арабской весны».

Соединенным Штатам необходимо возобновить переговоры с Россией и по урегулированию ситуации в Сирии, добавили аналитики.

Ранее СМИ писали, что конфликт на Ближнем Востоке продемонстрировал лицемерие Запада. По мнению журналистов малайзийской газеты New Straits Times, ООН и США не смогут справиться с ситуацией.