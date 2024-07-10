Международные экологические сертификаты используются для экспорта морепродуктов и рыбы в Евросоюз. Сенаторы призвали в срочном порядке запретить использование этих маркировок для выловленной в России рыбы.

Салливан и Коллинз добавили, что порядка 80% российской рыбы и морепродуктов проходят обработку в Китае и затем отправляются в другие государства.

Ранее американский аналитик Майкл Хадсон признался, что антироссийские санкции не привели к желаемым результатам. По его словам, ограничения ударили по странам Европы, а в России наступило экономическое процветание. Китай вместе с российским руководством начал развивать альтернативную мировую систему в виде БРИКС, добавил эксперт.