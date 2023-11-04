США потребовали у Израиля объяснений насчет удара ЦАХАЛ по беженцам

Администрация американского президента призвала израильские власти объяснить причину удара по лагерю беженцев в Джебалии в северной части сектора Газа. Об этом сообщило Politico , сославшись на знакомые с ситуацией источники.

Авторы статьи отметили, что США попросили Израиль подробно описать ход планирования этой операции. Также Штаты указали израильским военным, что нужно точно наводить оружие на цели и стараться не допускать жертв среди мирных жителей.

Источник издания отметил, что в целом диалог сосредоточили на просьбе к израильскому правительству принять действенные меры для недопущения гражданских жертв.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ осуществил удар по территории, прилегающей к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. В результате произошедшего есть раненые и погибшие. Также в этом месте находились машины скорой помощи, которые направляли для лечения раненых палестинцев.