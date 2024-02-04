США потребовали от Турции оплату за непредоставленные F-35

Военные самолеты, напомнили журналисты, остались в ангарах Соединенных Штатов, после того как турецкие власти договорились с Россией о приобретении ЗРК С-400. Шесть истребителей F-35A Lightning II, за которые Турция заплатила, держат в простое уже шесть лет.

«Самолеты ежемесячно проходят техническое обслуживание, чтобы обеспечить их готовность к эксплуатации. США требуют от Турции оплату за ангар и расходы на содержание истребителей и обслуживание», - указали в материале.

По данным авторов статьи, американская сторона также заявила о необходимости дополнительных выплат, сославшись на перебои в цепочке поставок F-35 и выросшие расходы. Последнее якобы связано с тем, что участвующие в производстве турецкие компании исключили из программы.

В газете подчеркнули, что Пентагон вправе потратить до 30 миллионов долларов на перелет турецких F-35 в место, где они могли бы находиться, пока министерство не сформулирует план их дальнейшего местонахождения. Турция со своей стороны уже потребовала вернуть 1,4 миллиарда долларов, которые потратила на проект, а также хочет компенсации ущерба для своих компаний или продолжит закупку комплектующих. Никакого прогресса стороны в споре пока не достигли.