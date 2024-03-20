США потребовали от Raiffeisen отказаться от сделки с Дерипаской

По данным агентства, которое ссылается на неназванные источники, американские власти считают, что выгодополучателем сделки будет российский бизнесмен Олег Дерипаска, который находится под санкциями. США пригрозили финансовой организации штрафными санкциями в случае заключения соглашения.

«В свете позиции США один человек сказал, что австрийские власти воздержатся от предоставления зеленого света, а другой сказал, что сам банк готовится отказаться от сделки», - отметили авторы материала.

При этом представители банка считают, что сделка не нарушает никаких ограничений. Представитель Дерипаски отметила, что миллиардер не контролирует компанию, владеющую долей Strabag SE.

Бизнесмен Олег Дерипаска сравнил ситуацию с доходами бюджета России в следующем году с «ударом попы об лед». Предприниматель назвал «мягкой посадкой» сложившуюся обстановку на мировом рынке.