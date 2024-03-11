США потратят миллиарды долларов на закупку урана и сдерживание России

«Запрос <…> включает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля», - говорится в заявлении американского Госдепартамента.

Помимо этого, администрация Байдена намерена запросить 400 миллионов долларом на борьбу с китайским влиянием и еще 25 миллионов для нового фонда, который создали с целью противодействия растущему «влиянию РФ» в Африке.

Администрация Байдена также планирует на 2025 финансовый год получить 19,8 миллиарда долларов для проведения модернизации национальных сил ядерного сдерживания. Запрошенная сумма превысила на 4,5 миллиарда долларов уровень 2021 финансового года. В планах модернизировать ядерную триаду, инфраструктуру ЯО, а также ядерное командование, контроль и связь.

В планах команды Байдена также закупка урана для инвестиций в производителей США, чтобы отказаться от поставок из России.

В проект бюджета США на 2025 год только не включили ассигнования на Украину , так как конгрессмены не достигли согласия по этому вопросу.