11 марта 2024, 21:28

США потратят миллиарды долларов на закупку урана и сдерживание России

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана, 19,8 миллиарда долларов на модернизацию ядерного оружия (ЯО), 1,5 миллиарда долларов на «сдерживание» России, а также порядка 400 миллионов долларов на борьбу с влиянием Китая в мире. Об этом сказано в проекте бюджете, который обнародовал Белый дом.

«Запрос <…> включает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля», - говорится в заявлении американского Госдепартамента.

Помимо этого, администрация Байдена намерена запросить 400 миллионов долларом на борьбу с китайским влиянием и еще 25 миллионов для нового фонда, который создали с целью противодействия растущему «влиянию РФ» в Африке.

Администрация Байдена также планирует на 2025 финансовый год получить 19,8 миллиарда долларов для проведения модернизации национальных сил ядерного сдерживания. Запрошенная сумма превысила на 4,5 миллиарда долларов уровень 2021 финансового года. В планах модернизировать ядерную триаду, инфраструктуру ЯО, а также ядерное командование, контроль и связь.

В планах команды Байдена также закупка урана для инвестиций в производителей США, чтобы отказаться от поставок из России.

В проект бюджета США на 2025 год только не включили ассигнования на Украину , так как конгрессмены не достигли согласия по этому вопросу.

Ядерное оружие США Белый дом в США Законы Конгресс США Россия Деньги Китай Джо Байден
11 марта 2024, 20:57
Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за избирательных участков в ПМР
РИА «Новости»
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Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Васнецова из-за сообщения об открытии избирательных участков для голосования на выборах президента России на территории Приднестровья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Васнецова вызвали в МИД на вторник, 12 марта.

«В ходе встречи российскому дипломату будет сообщена позиция неодобрения решения об открытии избирательных участков Российской Федерации в Приднестровском регионе Республики Молдова», - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В Приднестровье на выборах президента России 17 марта будут работать шесть избирательных участков. Три из них находятся в Тирасполе, по одному - в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. Для участия в голосовании необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие российского гражданства.

Паспорта Молдавия Международные отношения Россия МИД РФ Приднестровье Выборы Выборы президента — 2024
11 марта 2024, 20:29
Американец сбросил двух девушек в Германии с 50-метровой высоты
Freepik
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Суд баварского города Кемптен приговорил гражданина США к пожизненному заключению за нападение на двух туристок. Преступление произошло у замка Нойшванштайн, одна из девушек погибла, сообщило агентство AP.

«Убийца из сказочного замка Нойшванштайн проведет в тюрьме всю жизнь», - отметили в материале.

Судья установил особую тяжесть вины подсудимого, поэтому у него нет права подавать прошение о помиловании раньше, чем через 24 года.

Гражданин США Трой Б. напал на безлюдной тропе рядом с Нойшванштайном на двух американских девушек в июне 2023 года. Сначала он скинул одну из них с обрыва, потом пытался изнасиловать другую.

Затем преступник начал душить жертву ремнем и также сбросил вниз. Вторая девушка скончалась, первая сильно пострадала.

Ранее в штате Айдахо не смогли выполнить смертный приговор 73-летнему преступнику Томасу Юджину Кричу. У медиков не получилось установить ему капельницу, Крича вернули в камеру.

Германия США Суд Преступления
11 марта 2024, 17:18
Слова замминистра обороны Британии доказали антироссийские цели Запада в Армении
РИА «Новости»
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Откровения замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о готовности оказать поддержку Армении перед лицом «исходящих из РФ угроз» подтвердили планы Запада превратить эту страну в инструмент для проведения антироссийской линии в регионе. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что не удивляются фактам того, что в Великобритании уже не скрывают антироссийскую сущность своих действий на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе.

Но вместе с тем, подчеркнули в МИД, нужно отметить, что откровения Хиппи стали также прямым подтверждением враждебных намерений против России.

«Того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы», - указали в министерстве.

Сложившаяся ситуация, по оценке МИД, стала поводом задуматься для ответственных политиков в Ереване.

Армения Великобритания МИД РФ
11 марта 2024, 15:45
Маск оценил эффект санкций в отношении российской экономики
Global Look Press
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Россия стала крепче и сильнее на фоне введения американских санкций. Такое мнение выразил американский бизнесмен Дэвид Сакс. С ним согласился Илон Маск.

«К сожалению, это правда», - написал в соцсети X владелец компании SpaceX.

Сакс в своем посте подчеркнул, что обещания Джо Байдена о России не сбылись. Санкции не ослабили экономику России, ее армия стала еще сильнее. Кроме того, ВС России обладают передовым оружием, которое превосходит западные образцы.

А у США, в отличие от России, запасы вооружений порядком истощились. В том, в каком положении оказалась сейчас Украина, виноват Белый дом, резюмировал Сакс.

Ранее предприниматель заявил, что пришло время распустить НАТО , поскольку СССР давно нет. С ним вновь согласился Илон Маск.

США Россия Илон Маск Экономика

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