США потратили почти все выделенные на помощь Украине средства

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Он выступил на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном направлению администрацией США запроса в конгресс для выделения дополнительных средств на оказание поддержки Украине и Израилю.

«Средства и полномочия, которые конгресс [США] ранее одобрил подавляющим [большинством голосов], почти иссякли», - подчеркнул Салливан.

Новый бюджетный запрос американскому конгрессу на оказание дальнейшей помощи киевскому режиму не содержит новые системы вооружений. Однако администрация Соединенных Штатов не исключает поставок Украине военной техники, которую ранее ей не передавали.

Президент США Джо Байден попросил конгресс согласовать бюджет для помощи Украине и Израилю. Речь идет о 61,3 миллиарда долларов.