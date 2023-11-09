США потратили 96% всех средств для Украины

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«Из общих средств, выделенных на Украине после начала военных действий, мы израсходовали 96%. Это не только военная поддержка, но и гуманитарная, финансовая и экономическая помощь», - сказал он.

Кирби уточнил, что именно военные расходы составили 90% от всей суммы.

«У нас осталось примерно 1,1 миллиарда долларов, которые предназначены для замещения вооружений на американских военных складах», - добавил чиновник.

Ранее представитель Белого дома заявил, что президент Джо Байден по-прежнему верит в способность Украины вернуть под контроль утраченные территории , несмотря на провал в контрнаступлении на поле боя.