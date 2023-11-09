США потратили 96% всех средств для Украины
После начала специальной операции США потратили 96% от всех выделенных на поддержку Украины средств. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, написало РИА «Новости».
«Из общих средств, выделенных на Украине после начала военных действий, мы израсходовали 96%. Это не только военная поддержка, но и гуманитарная, финансовая и экономическая помощь», - сказал он.
Кирби уточнил, что именно военные расходы составили 90% от всей суммы.
«У нас осталось примерно 1,1 миллиарда долларов, которые предназначены для замещения вооружений на американских военных складах», - добавил чиновник.
Ранее представитель Белого дома заявил, что президент Джо Байден по-прежнему верит в способность Украины вернуть под контроль утраченные территории , несмотря на провал в контрнаступлении на поле боя.