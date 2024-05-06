США построили мост в никуда за 11 млрд долларов

Калифорнийское управление высокоскоростных железных дорог торжественно объявило о завершении строительства виадука через реку Фресно - фрагмента давно отложенного проекта сверхскоростной железной дороги между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Мост длиной 488 метров и стоимостью около 11 миллиардов долларов строили порядка девяти лет.

Американцы раскритиковали власти за трату денег на сооружение, которое никто не станет использовать. Проект заморозили, а сам виадук фактически вел в никуда.

«Требуется около пяти минут, чтобы пройти 1600 футов, поэтому высокоскоростная железная дорога для этого - действительно большое дело. Это самое замечательное человеческое достижение за всю историю», - заявил в соцсети X создатель Dogecoin Билли Маркус.

Власти США за три года решили потратить 9,5 миллиарда долларов на поддержку демократии в других странах на фоне собственного миграционного кризиса. Поток нелегальных мигрантов из Мексики в 2023 году побил исторический рекорд.