06 мая 2024, 09:51

США построили мост в никуда за 11 млрд долларов

Википедия
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В Калифорнии потратили девять лет и 11 миллиардов долларов на строительство виадука через реку Фресно длиной около 500 метров. Американцы раскритиковали власти за возведение бесполезного высокоскоростного железнодорожного моста, который просто уперся в холм. Об этом сообщила газета The New York Post.

Калифорнийское управление высокоскоростных железных дорог торжественно объявило о завершении строительства виадука через реку Фресно - фрагмента давно отложенного проекта сверхскоростной железной дороги между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Мост длиной 488 метров и стоимостью около 11 миллиардов долларов строили порядка девяти лет.

Американцы раскритиковали власти за трату денег на сооружение, которое никто не станет использовать. Проект заморозили, а сам виадук фактически вел в никуда.

«Требуется около пяти минут, чтобы пройти 1600 футов, поэтому высокоскоростная железная дорога для этого - действительно большое дело. Это самое замечательное человеческое достижение за всю историю», - заявил в соцсети X создатель Dogecoin Билли Маркус.

Власти США за три года решили потратить 9,5 миллиарда долларов на поддержку демократии в других странах на фоне собственного миграционного кризиса. Поток нелегальных мигрантов из Мексики в 2023 году побил исторический рекорд.

США Строительство Дороги
07 мая 2024, 02:55
Посольство России в ЮАР высмеяло пост НАСА о первом американце в космосе
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Посольство России в ЮАР иронично оценило сообщение НАСА в соцсети X о том, что американец Алан Шепард стал первым человеком в космосе. К посту американцы прикрепили фотографию астронавта.

В ответ аккаунт дипмиссии России в ЮАР выложил фото Юрия Гагарина с подписью: «Первый человек в космосе, [американский астронавт Алан Шепард], в цвете. 12 апреля 1961 года».

Помимо этого, пользователи соцсети оставили заметку сообщества в которой указали, что миссия «Меркурий-Редстоун-3» была первым американским пилотируемым полетом в космос. Первой пилотируемой миссией был полет корабля «Восток-1» на борту с Юрием Гагариным.

Накануне центр НАСА сообщил, что 63 года назад Алан Шепард вошел в историю в качестве пилота корабля Freedom 7, совершившего «первый в истории» пилотируемый полет в космос. При этом центр НАСА не стал говорить о полете Юрия Гагарина за три недели до миссии Шепарда.

Месяц назад спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24», на борту которого находился российский космонавт Олег Новицкий, успешно приземлился в Казахстане.

Россия Космос Юрий Гагарин
07 мая 2024, 02:16
Финны нашли способ попасть в Россию, несмотря на закрытую границу
РИА «Новости»
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С начала года число финнов на пограничном пункте «Нарва» на российско-эстонской границе увеличилось в 35 раз, если сравнивать с аналогичным периодом в 2023 году. Об этом сообщило издание Yle.

Власти Финляндии закрыли границу с Россией 15 декабря. Местным жителям пришлось менять планы, так как срок ее открытия не озвучили. Всех пассажиров стали направлять в Эстонию.

«Около 7300 граждан Финляндии пересекли границу из Нарвы в Россию и вернулись в Эстонию через этот же МАПП. В прошлом году данная цифра равнялась примерно 200», - уточнило издание.

Кроме того, число пересекающих границу финнов возросло на КПП «Лухамаа» и «Койдула».

В конце апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил последствия решения финских властей по закрытию границы с РФ. По его словам, так они остановили турпоток, бизнес начал закрываться, «экономику угробили» и лишили своих граждан возможности развиваться.

Ранее финская полиция задержала трех российских студентов , подозревая их в нарушении санкционного законодательства.

Финляндия Россия Эстония
07 мая 2024, 02:06
Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании
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Хакеры взломали сервера Министерства обороны Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Во вторник парламентариям будет сообщено о масштабной утечке данных, связанной с Министерством обороны и нацеленной на военнослужащих», - указали в сообщении.

Кибератаке подверглась система начисления заработной планы действующим военнослужащим и некоторым ветеранам. Хакеры раскрыли их имена и банковские реквизиты. По данным телеканала, за взломом якобы стоит Китай.

Ранее стало известно о взломе эфира украинского телеканала «Прямой». Хакеры запустили на бегущей строке антиамериканские и пророссийские лозунги на русском и украинском языках.

До этого хакеры обнародовали в сети личную информацию о сотрудниках территориальных центров комплектования Украины, участвовавших в массовой мобилизации в стране.

Хакеры Утечки данных Китай
07 мая 2024, 00:26
В США отреагировали на задержание американского военного во Владивостоке
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Россия сообщила властям США о задержании американского военнослужащего во Владивостоке, подозреваемого в нарушении закона. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель Пентагона Синтия Смит.

Американского солдата задержали 2 мая. Его обвинили в преступном поведении, отметила Смит.

«Россия уведомила Госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях», - подчеркнула она.

Она добавила, что семье задержанного военного уже сообщили об этом. Сейчас Госдеп оказывает ему консульскую помощь. По словам Смит, это деликатный вопрос.

Ранее телеканал NBC сообщил, что солдат США прибыл в Россию из Южной Кореи, причем не по служебным делам, а по собственной инициативе.

Его задержали по подозрению в краже у женщины.

Ранее адвокат арестованного в США россиянина Александра Винника рассказал, что тот заключил сделку о признании вины. Теперь вместо пожизненного заключения ему придется провести в тюрьме до 10 лет.

США Задержания Пентагон Преступления Госдеп США Военные Россия Владивосток

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