02 ноября 2023, 17:45

США пострадают от суперсанкций против России. В этом обвинят Байдена

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Республиканская партия США выдвинула требования к президенту страны Джо Байдену, при выполнении которых она согласится и дальше поддерживать Украину. Однако для этого американскому лидеру придется принести себя в жертву. Об этом в колонке для «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - прямая речь.

Тут республиканцы почесали немного репы и выдвинули самоходному деду Джо (президенту США Байдену - прим. ред.) список требований, при выполнении которых они продолжат поддерживать Украину, голосуя за выделение ей финансирования.

Уж не знаю, читали ли господа республиканцы труды Владимира Ильича [Ленина], но получилось ровно то, о чем он говорил - формально правильно, а по сути издевательство. Судить можете сами, для начала ознакомившись с некоторыми из этих требований: A. Регулярный отчет о прогрессе Украины на фронте и поставках оружия от США.

B. Наличие «стратегии победы Украины», а не «помощь столько, сколько нужно».

C. Полноценная санкционная политика против России с запретом всех видов нефти и нефтепродуктов, зерна и редких минералов.

D. Гарантии, что НАТО и ЕС поддержат Украину, если помощь от США будет заблокирована.

Тут можно детально разбираться в каждом пункте требований и без труда прийти к выводу, что почти все они либо невыполнимы заведомо, либо их исполнить можно, но с такими издержками, которые могут стоить Байдену Белого дома.

Невыполнимые требования Для примера рассмотрим пару пунктов. Например, о прогрессе на фронте. Тут сразу понятно, что пункт невыполним из-за того, что никакого прогресса нет и не будет. Нет, можно конечно попробовать выдать за него фотографию с флагом в окопе, якобы только что захваченном, или поход с переносным пограничным столбом, но вряд ли республиканцы примут такие «доказательства» прогресса.

Пункт о стратегии победы Украины тоже абсолютно бессмысленный. Что тут можно выкатить республиканцам? Выход к границам 1991 года? Все понимают, что это нереально. Выход к границам 24 февраля 2022 года? Тоже бред. Сохранить то, что осталось? Но это точно нельзя назвать победой, тем более, что и это не получится.

И, конечно, пункт о суперсанкциях против России - их введение будет означать, что под санкции попадут все страны, которые сейчас торгуют с Россией, а мировые рынки топлива и продовольствия просто взорвутся. Сами США пострадают от этого максимально. Кризис будет глобальным, и кто будет в нем виноват? Конечно же, Байден и компания. Но точно не республиканцы, они «в домике».

В общем, надо было республиканцам выкатить Байдену еще одно условие - застрелиться. Потому что почти все существующие пункты требований ненамного от него отличаются в плане последствий.

И еще важно то, что в требованиях нет приглашения к торгу. Республиканцы четко дали понять Байдену, что дальнейшая поддержка Украины может состояться, только если Джо добровольно принесет себя в жертву.

США Украина Джо Байден
02 ноября 2023, 18:39
«Радоваться нечему». Россия и США не смогли нормализовать работу посольств
Pxhere
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Никакого просвета в диалоге между Россией и США по нормализации работы посольств пока нет. Такое заявление в интервью ТАСС сделал заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Нет, никакого просвета. [Контакты] не готовятся», - сказал он.

Стороны только консультируются по поводу условия пребывания, однако новых решений нет. Высокопоставленный дипломат отметил, что на эту тему даже нет смысла говорить.

«Радоваться там нечему по крайней мере», - добавил он.

Ранее США распространили санкции почти на 200 российских организаций. Ограничения распространили на МГТУ имени Баумана, ФАУ «Роскапстрой», СПГ-завод «Арктик СПГ-2» и некоторые банки. В черный список также попали 39 физлиц.

Как ранее отмечали в Кремле, Запад же продолжает давить на Россию при помощи санкций , но идеи у иностранных властей иссякают. Российская сторона наоборот адаптируется ко всему.

США Россия МИД РФ
02 ноября 2023, 18:38
Иран предложил заключить между странами ШОС договор о ненападении — СМИ
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Иран призвал страны ШОС подписать документ, который бы являлся гарантией их ненападения друг на друга. С предложением в ходе визита в Китай выступил советник верховного лидера Исламской республики Иран генерал-майор Рахим Сафави, сообщило издание Mehr.

По его словам, договор о ненападении мог бы стать образцом для установления прочного мира и безопасности стран, входящих в объединение.

«Предлагаю, <…> чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран-членов ШОС», - подчеркнул Сафави.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил о готовности страны продвигать Шанхайскую организацию сотрудничества , а также отстаивать вместе с Россией принципы устава ООН и поддерживать справедливость в мире. Он отметил, что Китай собирается усилить единство и координацию ШОС. Ван И добавил, что государство будет направлять силы на то, чтобы четко донести позицию объединения до других международных организаций.

Иран Китай
02 ноября 2023, 18:35
Евросоюз призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ
Unsplash
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Евросоюз призвал Россию продолжать следовать целям и задачам Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), несмотря на отзыв его ратификации. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.

«Европейский союз призывает Россию продолжить соблюдение целей и задач договора», - указали в документе.

В ЕС также обратили внимание, что ДВЗЯИ не вступил в силу, поскольку его ратифицировали не все 44 государства, обладающих ядерным оружием или ядерной промышленностью. Евросоюз заявил о необходимости принятия документа без предварительных условий и задержек.

Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ подписал президент России Владимир Путин. Документ разработали с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерным оружием. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин не планировал контактировать с США перед решением по ДВЗЯИ.

Россия Евросоюз
02 ноября 2023, 18:15
США распространили санкции почти на 200 российских организаций
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Почти 200 юридических лиц из России попали в санкционный список США. Американское руководство таrже включило в санкционной перечень 39 физических лиц, в том числе российского конструктора беспилотников Александра Захарова и заместителей главы Минпромторга Виктора Евтухова и Алексея Беспрозванных. Информация появилась на сайте американского минфина.

Ограничения распространили на МГТУ имени Баумана, ФАУ «Роскапстрой», СПГ-завод «Арктик СПГ-2» и некоторые российские банки. В санкционный лист попали «Абсолют банк», «Русский стандарт» и ВБРР.

Кроме того, Минпромторг ограничил экспорт для 12 российских структур и фирмы Mvizion из Узбекистана. В черный список вошли BIC-Inform, Hartis DV, Orelmetallpolimer, STC Orion и другие организации.

Блогер «Голос Мордора» раскритиковал введенные США ограничения. По его мнению, антироссийские санкции нанесут удар по американскому президенту Джо Байдену. Блогер предрек мировой кризис из-за действий США, пояснив, что ограничения затронут не только Россию, но и страны, имеющие с ней торговые отношения.

США Санкции Россия

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