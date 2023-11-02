США пострадают от суперсанкций против России. В этом обвинят Байдена

Далее - прямая речь.

Тут республиканцы почесали немного репы и выдвинули самоходному деду Джо (президенту США Байдену - прим. ред.) список требований, при выполнении которых они продолжат поддерживать Украину, голосуя за выделение ей финансирования.

Уж не знаю, читали ли господа республиканцы труды Владимира Ильича [Ленина], но получилось ровно то, о чем он говорил - формально правильно, а по сути издевательство. Судить можете сами, для начала ознакомившись с некоторыми из этих требований: A. Регулярный отчет о прогрессе Украины на фронте и поставках оружия от США.

B. Наличие «стратегии победы Украины», а не «помощь столько, сколько нужно».

C. Полноценная санкционная политика против России с запретом всех видов нефти и нефтепродуктов, зерна и редких минералов.

D. Гарантии, что НАТО и ЕС поддержат Украину, если помощь от США будет заблокирована.

Тут можно детально разбираться в каждом пункте требований и без труда прийти к выводу, что почти все они либо невыполнимы заведомо, либо их исполнить можно, но с такими издержками, которые могут стоить Байдену Белого дома.

Невыполнимые требования Для примера рассмотрим пару пунктов. Например, о прогрессе на фронте. Тут сразу понятно, что пункт невыполним из-за того, что никакого прогресса нет и не будет. Нет, можно конечно попробовать выдать за него фотографию с флагом в окопе, якобы только что захваченном, или поход с переносным пограничным столбом, но вряд ли республиканцы примут такие «доказательства» прогресса.

Пункт о стратегии победы Украины тоже абсолютно бессмысленный. Что тут можно выкатить республиканцам? Выход к границам 1991 года? Все понимают, что это нереально. Выход к границам 24 февраля 2022 года? Тоже бред. Сохранить то, что осталось? Но это точно нельзя назвать победой, тем более, что и это не получится.

И, конечно, пункт о суперсанкциях против России - их введение будет означать, что под санкции попадут все страны, которые сейчас торгуют с Россией, а мировые рынки топлива и продовольствия просто взорвутся. Сами США пострадают от этого максимально. Кризис будет глобальным, и кто будет в нем виноват? Конечно же, Байден и компания. Но точно не республиканцы, они «в домике».

В общем, надо было республиканцам выкатить Байдену еще одно условие - застрелиться. Потому что почти все существующие пункты требований ненамного от него отличаются в плане последствий.

И еще важно то, что в требованиях нет приглашения к торгу. Республиканцы четко дали понять Байдену, что дальнейшая поддержка Украины может состояться, только если Джо добровольно принесет себя в жертву.