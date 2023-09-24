США поставит Индии шесть самолетов-разведчиков P-8I

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«Мы продолжаем переговоры с ВМС Индии об их желании получить дополнительные самолеты P-8I. Они хотят добавить самолеты, потому что 12 самолетов, которые у них есть, работают хорошо», - рассказал вице-президент по мобильности, наблюдению и бомбардировщикам Дэн Джиллиан.

У ВМС Индии есть парк из 12 самолетов P-8I производства Boeing, разделенных на две эскадрильи. Они действуют в Аракконаме в Тамил Наду и Гоа. Индия получила от США 12-й морской патрульный самолет P-8I в 2022 году. Страна стала первым зарубежным покупателем, когда в 2009-м подписала контракт на восемь P-8I.

P-8I является военной модификацией коммерческого самолета Boeing 737-800. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования. У самолета есть открытый бомболюк с двумя ракетами, которые подвешены на пилонах крыльев.

«Дополнительные P-8I повысят возможности индийского военно-морского флота», - написало издание.

Ранее США задумались о крупной поставке вооружений и истребителей Вьетнаму. Сделка может состояться в течение 2024 года. Американский президент Джо Байдент посетил Вьетнам после выступления на саммите G20 в Нью-Дели.