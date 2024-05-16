16 мая 2024, 21:16

США поставили Китай перед выбором между Россией и Западом

Pxhere
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Китай не может поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с Западом, считают в Госдепе США. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на источник на фоне визита президента Владимира Путина в КНР.

«Если Китай заявляет о том, что хочет хороших отношений с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать крупнейшую угрозу европейской безопасности», - заявили авторы материала.

Такой позиции придерживаются не только Соединенные Штаты, но также «Большая семерка» и Североатлантический альянс.

Российский лидер Владимир Путин 16 мая прибыл в Китай с государственным визитом. Это первая зарубежная поездка президента после инаугурации. Визит предполагает два этапа - российско-китайские переговоры и посещение Харбина.

Первый день Путина в КНР закончился неформальным общением с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры прошли в резиденции Чжуннаньхай.

США Россия Переговоры Запад Владимир Путин Китай
16 мая 2024, 21:46
Путин прибыл в Харбин в ходе визита в Китай
Пресс-служба Кремля
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Президент Владимир Путин прибыл в Харбин в ходе своего визита в Китай. Об этом сообщило РИА «Новости».

Первый день посещения Путиным Китая закончился общением с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке. Ранее Путин и Си Цзиньпин провели двухчасовые переговоры.

Затем состоялся торжественный обед. В меню были утка по-пекински, тушеные трепанги с луком, пельмени с креветками, пирожные из маша. После его окончания главы двух стран посетили концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

Путин назвал отношения России с Китаем беспрецедентными.

Этот визит стал первой зарубежной поездкой Путина после инаугурации.

Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
16 мая 2024, 20:13
Первый день визита Путина в Китай закончился неформальным общением с Си Цзиньпином
РИА «Новости»
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Первый день госвизита Владимира Путина в Китай закончился общением с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Первый день госвизита Владимира Путина в Китай завершился общением с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке в резиденции Чжуннаньхай», - передали в пресс-службе.

Президент прибыл в Китай 16 мая. Этот визит стал его первой зарубежной поездкой после инаугурации. Сначала Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, которые продлились больше двух часов, за столом украшенным антуриумами , а затем отправились на торжественный прием.

Под русские песни Путина угощали уткой по-пекински и тушеными трепангами с луком, пельменями креветками, пирожными из маша. Затем главы государств посетили концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая. Путин признался, что в Китае чувствует себя как дома.

Путин назвал отношения России с Китаем беспрецедентными. Глава государства также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый прием в Китае.

Концерты Россия Переговоры Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
16 мая 2024, 18:29
МИД объявил персоной нон грата атташе посольства Великобритании в Москве
РИА «Новости»
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В МИД России вызвали представителя посольства Великобритании в Москве в связи с высылкой российского военного атташе из Лондона. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Министерство иностранных дел РФ выразило британской стороне решительный протест в связи с решением в отношении российского дипломатического работника. Его назвали «недружественным и безосновательным».

В ведомстве подчеркнули, что этот шаг британского правительства расценивается как политически мотивированный, с ярко выраженным русофобским характером, который нанесет непоправимый ущерб двусторонним отношениям.

В качестве ответной меры атташе обязали в недельный срок покинуть РФ. Его объявили персоной нон грата.

Кроме того, британского дипломата предупредили, что это не единственная ответная мера. О дальнейших шагах МИД сообщит позже.

Ранее посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за якобы проведения российскими дипломатами сбора разведданных на территории Соединенного Королевства.

Великобритания Дипломатия МИД РФ
16 мая 2024, 17:14
Может говорить, но сильно устает. Появились новые сведения о состоянии Фицо
Global Look Press
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Состояние премьер-министра Словаки Роберта Фицо, на которого совершили покушение, остается тяжелым. Об этом сообщил избранный президент республики Петер Пеллегрини, чьи слова привел ТАСС.

Глава правительства был на волосок от смерти. Пеллегрини разрешили поговорить с Фицо лишь несколько минут. Премьер в состоянии разговаривать, но сильно устает.

«Роберт Фицо, произнеся несколько фраз, почувствовал себя очень сильно уставшим», - рассказал Пеллегрини.

Премьер-министру Словаки проведут еще одну операцию. Брюшное кровотечение удалось остановить. Сейчас Фицо принимает разжижающие кровь лекарства.

Покушение на главу правительства совершили 15 мая после заседания кабмина. Когда премьер вышел к общественности, в него выстрелили несколько раз. Нападавшим оказался 71-летний писатель, активист либеральной партии Юрай Цинтула.

Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

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