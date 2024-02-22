США поспешили рассказать о новой «российской угрозе», о которой сами ничего не знают

Автор статьи отметил, что мнения разведывательного сообщества США на этот счет разделились, а проведенные брифинги в рамках НАТО и в странах Азии признали поспешными. В конечном итоге Западу приходится лишь гадать о планах Путина, потому что никакой достоверной информации нет.

Издание также подчеркнуло, что российский лидер отрицает наличие такого намерения, а министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал это сообщение дезинформацией с целью заставить американский конгресс санкционировать увеличение помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты пережади предупреждение своим европейским союзникам, что Россия в ближайшее время якобы может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки.