США после событий в Израиле направят на Ближний Восток свыше 20 истребителей

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«Целью развертывания дополнительных истребителей является сдерживание любой иранской агрессии или расширения боевых действий за пределы границ Израиля», - сказал чиновник.

В США, по его словам, опасаются, что конфликт Израиля и Палестины обретет региональный масштаб. После атаки у сектора Газа 7 октября США разработали план укрепления позиций американских сил на Ближнем Востоке. Военные решили перебросить от 20 до 25 истребителей F-35 и F-15. Источник назвал их самыми мощными в американской армии средствами поражения класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».

Подразделения под управлением Центрального командования США получат дополнительные истребители F-16 и штурмовики А-10. Предыдущую партию отправляли в конце марта.

Источники газеты The Washington Post сообщили, что власти Израиля попросили у Белого дома боеприпасы для системы ПВО «Железный купол». Решение о военной помощи примет конгресс.

Пентагон отправит на Ближний Восток 20-25 дополнительных истребителей, чтобы укрепить позиции и сдержать Иран от обострения напряженной обстановки после нападения боевиков ХАМАС на Израиль. Об этом сообщили источники телеканала CNN , знакомые с военным планированием США.