30 декабря 2023, 08:54

США попытаются использовать Южный Кавказ для дестабилизации России

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США могут попытаться использовать Южный Кавказ как плацдарм для дестабилизации России. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия „второго фронта“ против России», - отметил он.

Дипломат добавил, что позиция Белого дома кардинально противоречит интересам народов этого региона.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в декабре рассказала о стремлении США и стран Европы притеснить Россию и другие страны, создавая новый очаг напряженности. Она предложила Армении и Азербайджану начать трехсторонние переговоры, чтобы урегулировать ситуацию на Южном Кавказе. Дипломат подчеркнула, что обсуждение мирного договора принесет пользу региону.

Ранее Галузин назвал присоединение Армении к Римскому статуту недружественным шагом. Он указал, что Россия не видит поля для диалога по этому решению. Замглавы МИД напомнил, что российская сторона надеялась на то, что руководство Армении воздержится от поддержки Римского статута.

США Белый дом в США Вашингтон Россия
30 декабря 2023, 08:06
МИД Аргентины признал идеологическую причину отказа страны от присоединения к БРИКС
РИА «Новости»
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Аргентина решила отказаться от вступления в БРИКС по идеологическим и практическим причинам. Об этом заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино, сообщил телеканал La Nación.

Она признала, что государство столкнулось с множеством экономических проблем. По ее словам, БРИКС занимается торговлей между странами, но Аргентина сомневается в необходимости вступать в организацию.

«Но это также вопрос использования времени. Если участвуешь во всех этих организациях, то когда работать?» - добавила глава МИД.

Министр обратила внимание, что Аргентина планирует активно строить отношения с «либеральными демократиями», в том числе с такими странами как США, Израиль, Канада и Новая Зеландия.

Ранее президент Хавьер Милей назвал вступление страны в БРИКС неуместным и официально отказался от присоединения к организации. Аргентинский лидер направил письма лидерам России, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР, в которых написал об отказе от вхождения в объединение.

Аргентина решила отказаться от вступления в БРИКС по идеологическим и практическим причинам. Об этом заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино, сообщил телеканал La Nación.

США Аргентина Россия БРИКС
30 декабря 2023, 07:21
США одобрили сделку по продаже Израилю почти пяти тысяч артснарядов
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Госдепартамент разрешил продавать израильской стороне артиллерийские снаряды для 155-миллиметровых гаубиц. Сумма сделки между США и Израилем может составить около 147,5 миллиона долларов. Об этом заявило агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона, сообщил CBSN.

Израильское руководство обратилось к США с запросом о поставке 4,8 тысячи снарядов 155-миллиметрового калибра. Госсекретарь Энтони Блинкен признал, что ситуация на Ближнем Востоке носит чрезвычайный характер и одобрил передачу боеприпасов в кратчайшие сроки. По его словам, снаряды нужны Израилю «немедленно», и их поставки отвечают американским интересам.

По информации издания, решение о передаче артснарядов никак не скажется на боеспособности армии США.

Ранее американский президент Джо Байден провел «один из сложнейших» телефонных разговор ов с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили конфликт израильской стороны и палестинского движения ХАМАС.

США Израиль Пентагон Армия
30 декабря 2023, 05:58
Кошка в США спасла хозяйку от разъяренного мучителя
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Домашняя кошка в США спасла жизнь 74-летней хозяйке, набросившись на злоумышленника. Об этом сообщило издание San Antonio Express-News.

Происшествие случилось 25 декабря в городе Сан-Антонио. Пострадавшая объяснила, что несколько лет назад завела роман с 60-летним Натаниелем Чарльзом Деруэном. Когда у возлюбленного сгорел дом, женщина позволила ему недолго пожить у нее.

В день нападения Деруэн захотел воспользоваться машиной американки, однако та не позволила взять автомобиль. В итоге мужчина разозлился, бросил ее на кровать, схватил за шею и стал душить.

Все это произошло на глазах у кошки. Когда она поняла, что хозяйка в беде, то прыгнула на обидчика. Деруэн боялся котов и растерялся. В момент его замешательства женщина выбежала из дома и побежала в сторону полицейского участка.

Потом правоохранители арестовали мужчину и обвинили в нанесении телесных повреждений человеку в пожилом возрасте. Сейчас Деруэн под стражей, ему назначили залог в 35 тысяч долларов (чуть больше трех миллионов рублей). Ранее подозреваемого уже судили за бытовое насилие.

Кошки в России тоже отличаются отвагой. Ранее в селе Городищи Нижегородской области усатый зверь спас хозяев от ночного пожара. Питомец почувствовал запах и разбудил спящего домочадца.

США Животные
29 декабря 2023, 21:59
Шпион или исследователь. Что известно об американском космоплане X-37B
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Новый запуск многоразового космического беспилотника дал повод подозревать США в сборе разведданных. Не исключено, что главный объект интереса — спутники Минобороны России.

Что известно о космоплане X-37B Космоплан X-37B считается одним из самых секретных военных проектов Соединенных Штатов. Работы над созданием Boeing X-37 начались еще в 1999-м. Первый тестовый полет состоялся в апреле 2006 года. Он прошел успешно, хотя при посадке аппарат выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил носовую стойку шасси.

Впервые в космос беспилотник отправился в 2010 году. Стартовой площадкой послужил мыс Канаверал, а выводил космолет на орбиту тягач «Атлас-5». Спустя почти восемь месяцев Х-37В совершил ночную посадку на взлетно-посадочную полосу базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

Главный интерес - спутники России Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов пояснил «360», что космопланы, как правило, находятся на низких орбитах, по сути - на границе космоса и атмосферы. Там они могут достаточно эффективно перемещаться и в случае необходимости (если возможности позволяют), выпускать дополнительные аппараты.

США запустили космический БПЛА Космические силы США запустили в космос Boeing X-37, известный также как X-37B Orbital Test Vehicle. Космоплан - экспериментальный беспилотный орбитальный корабль многоразового использования. Это четвертый полет для данного корабля, всего было сделано семь запусков, сообщило РИА «Новости».

Заявленная цель миссии: провести широкий спектр испытаний, включая воздействие радиации на материалы, предоставленные НАСА. Аппарат вывела на орбиту ракета-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy космической компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

Соединенные Штаты впервые использовали ракету с большой грузоподъемностью. Эксперты предположили, что при нынешнем запуске орбита у космоплана будет выше, чем у предыдущих миссий, сообщало издание Ars Technica.

Потенциально у космоплана X-37B достаточно широкое применение, отметил эксперт. Так как он засекречен, нельзя стопроцентно утверждать, что за миссии он выполняет в рамках своего полета. Однако предположить, какие эксперименты проводят американцы, возможно.

«Подозреваю, что текущая миссия данного аппарата в большей степени связана с исследованиями новых спутников , запущенных российскими вооруженными силами. А вторая задача, скорее всего, лежит в рамках отработки участия Соединенных Штатов Америки в военном конфликте на Украине», - предположил Орлов.

Согласно открытым данным, во время шестого, предпоследнего полета космоплана в 2022 году, в числе прочего поверялись возможности преобразования солнечной энергии в радиочастотное микроволновое излучение, которое при передаче на Землю могло бы преобразовываться в электричество. Также был выпущен небольшой спутник FalconSat-8.

Однако российские и китайские, а также некоторые эксперты союзников США по НАТО всерьез считают, что эксперименты на космолете могут касаться космического оружия. Американское Министерство обороны в ответ заверило, что аппарат - экспериментальный образец и никак не касается подобных разработок.

США Шпионаж Беспилотники Россия Илон Маск Космос

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