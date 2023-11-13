13 ноября 2023, 19:00

США попытались выиграть время для Израиля в Газе притворными призывами к миру

РИА «Новости»
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США лишь притворяются, публично призывая к миру на Ближнем Востоке, а за закрытыми дверями требуют от Израиля ускорить операцию в секторе Газа. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным СВР, своими притворными заявлениями Соединенные Штаты пытаются выиграть время для Израиля в Газе. Отмечается, что американские СМИ и политики публично выражают обеспокоенность гибелью свыше 10 тысяч палестинцев, большинство из которых - женщины и дети, в результате ударов ЦАХАЛ по анклаву, однако втайне США ведут совсем другие разговоры.

«Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях [президента США] Джо Байдена», - пояснили в СВР.

Соединенные Штаты понимают, что уничтожение ХАМАС может привести к гибели множества мирных жителей, однако в Белом доме посчитали это допустимым, добавило пресс-бюро. Смерть гражданских лиц не оставит Израиль без поддержки американцев, поскольку для США главное - завершить военные действия в Газе максимально быстро, обратили внимание в Службе внешней разведки.

Чтобы продвигать свою лицемерную позицию, команда Байдена заручилась поддержкой лидеров Германии и Великобритании, отметили в СВР. Общими усилиями они собираются помешать инициативам, нацеленным на прекращение огня в Газе.

По мнению политолога Сергея Маркова, по мере продолжения операции в секторе Газа будет расти отчуждение мира от США и Израиля. Однако полную изоляцию этих государств он назвал невозможной.

Разведка США Конфликт Израиля и Палестины
13 ноября 2023, 19:12
Медведев рассказал о потерях иностранного бизнеса из-за ухода из России
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Иностранные технологические компании понесли серьезный ущерб из-за своего ухода с российского рынка. Отечественные предприятия смогли успешно освоить их места, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета «Сколково», сообщил ТАСС.

«Ряд крупных иностранных компаний заявили об уходе с рынка, при этом очевидно, что они и убытки понесли, и репутационные потери», - подчеркнул он.

Медведев выразил надежду на то, что российские технологические компании в скором времени полностью заместят ушедшие иностранные. По его мнению, отечественный бизнес за последние полтора года показал себя с лучшей стороны и смог решить важные задачи.

Компания «Метиз» из Щелкова приобрела в Сколково стартап MaxBionic по созданию бионических протезов. Российское предприятие запустит производство многофункциональных модулей кисти. Разработка имеет 20 видов схватов и 10 жестов и управляется различными способами, в том числе мышечными триггерами, сенсором, кнопкой и через приложение.

Дмитрий Медведев Инновационный центр «Сколково» Экономика
13 ноября 2023, 18:57
Врачи больницы «Аш-Шифа» в Газе отказались эвакуировать больных — СМИ
pxhere.com
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Врачи больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа отказались эвакуировать пациентов по приказу Израиля, так как сочли, что около 700 пациентов из группы риска могут погибнуть при транспортировке. Об этом сообщил телеканал CNN.

Приказ об эвакуации пациентов не согласован ни с какими международными организациями, сообщил представитель Минздрава Газы Мунира аль-Барша. По его словам, отсутствие координации вызывает опасения по поводу безопасности и возможности транспортировки больных.

Журналисты канала запросили у Армии обороны Израиля комментарий по поводу сложившейся ситуации. Ответа пока не последовало.

В секторе Газа 32 пациента больницы «Аш-Шифа» умерли из-за отсутствия топлива для работы генераторов и электричества. Еще в начале ноября один из врачей больницы Гасан Абу Ситтах сообщал, что в медучреждении работает лишь один из двух генераторов.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
13 ноября 2023, 18:48
Венгрия выступит против антироссийских санкций в сфере ядерной энергетики
Unsplash
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Венгрия не допустит введения европейских санкций против ядерной энергетики России. Решение о принятии ограничений сильно ударит по стране, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на совещании в Брюсселе. Трансляция мероприятия велась в соцсети Facebook*.

Сийярто отметил, что еще не ознакомился с новым пакетом санкций, который собирается ввести Евросоюз. Министр добавил, что для введения ограничений потребуется поддержка всех стран, входящих в объединение.

«Венгрия не поддержит какие-либо санкции в отношении атомной промышленности, поскольку это будет означать отказ от безопасности венгерской энергетики», - указал Сийярто.

По его словам, предлагаемые ограничения, скорее всего, затронут российскую алмазную промышленность.

Евросоюз представит новый пакет санкций против России на этой неделе, он станет 12-м по счету. По мнению главы венгерского МИД, уже действующие санкции негативно отразились на европейской экономике, но не смогли нанести значительного ущерба РФ.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Венгрия Санкции Экономика
13 ноября 2023, 18:29
Молдавия не согласовала отчет аудита долга за газ перед Россией
Pxhere
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Наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал опубликованный Минэнергетики страны отчет аудита долга компании перед «Газпромом». Как уточнили в пресс-службе российского холдинга, газ поставляли потребителям правого берега Днестра.

Большинство членов совета заявили, что документ не является отчетом по результатам финансового аудита.

«Отчет не удовлетворяет требованиям независимости аудита, поскольку один из его исполнителей имеет конфликт интересов с ПАО „Газпром“», - рассказали в компании.

Однако молдавскую сторону заблаговременно уведомили об этом обстоятельстве, но она не предприняла никаких действий, чтобы устранить его. Тем не менее, подчеркнули в «Газпроме», никакие выводы Молдавии не смогут повлиять на размер и обоснованность указанной задолженности.

«Она подтверждается в регулярно подписываемых „Газпромом“ и „Молдовагазом“ документах и в соответствующих решениях международного арбитража», - указано в сообщении.

Ранее президент страны Майя Санду заявила, что проведенный аудит долговых обязательств Молдавии перед «Газпромом» показал, что республика должна выплатить только девять миллионов долларов , а не 700 миллионов, как заявлялось ранее. Такую сумму Молдавия готова погасить. То, что аудит не признан - проблемы «Газпромома», подчеркнула она.

Министр энергетики республики Виктор Парликов сказал, что Молдавия готова покупать сырье у «Газпрома» по выгодной для себя цене и без каких-либо политических условий для страны. При этом «Газпром» получает от молдавской фирмы «Молдовагаз» ежесуточные заявки на поставку голубого топлива и выполняет их.

Газ Молдавия Газпром

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