По данным СВР, своими притворными заявлениями Соединенные Штаты пытаются выиграть время для Израиля в Газе. Отмечается, что американские СМИ и политики публично выражают обеспокоенность гибелью свыше 10 тысяч палестинцев, большинство из которых - женщины и дети, в результате ударов ЦАХАЛ по анклаву, однако втайне США ведут совсем другие разговоры.

«Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях [президента США] Джо Байдена», - пояснили в СВР.

Соединенные Штаты понимают, что уничтожение ХАМАС может привести к гибели множества мирных жителей, однако в Белом доме посчитали это допустимым, добавило пресс-бюро. Смерть гражданских лиц не оставит Израиль без поддержки американцев, поскольку для США главное - завершить военные действия в Газе максимально быстро, обратили внимание в Службе внешней разведки.

Чтобы продвигать свою лицемерную позицию, команда Байдена заручилась поддержкой лидеров Германии и Великобритании, отметили в СВР. Общими усилиями они собираются помешать инициативам, нацеленным на прекращение огня в Газе.

По мнению политолога Сергея Маркова, по мере продолжения операции в секторе Газа будет расти отчуждение мира от США и Израиля. Однако полную изоляцию этих государств он назвал невозможной.