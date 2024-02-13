США попытались скрыть свои грязные схемы в Африке — посольство
Госдеп США голословно обвинил российские спецслужбы в распространении дезинформации об американских и европейских проектах в Африке. Информацию о грязных схемах подтверждали официальные лица, заявило посольство России в своем Telegram-канале.
«Голословные утверждения, которые американская сторона старается выдать за истину в последней инстанции, преследуют единственную цель - скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в данной части света», - объявили дипломаты.
Обличительные факты о деятельности США и Европы в Африке, по словам дипведомства, озвучивали официальные лица. По мнению российских дипломатов, успешное сотрудничество России с африканскими партнерами разозлило американское правительство. Это назвали основной причиной обвинений в дезинформации.
Частная военная компания Bancroft из США предложила свои услуги властям ЦАР. Представитель компании заявил журналистам, что переговоры вели в течение полугода.