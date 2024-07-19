19 июля 2024, 02:35

США пообещали следить за решениями России по РСМД

РИА «Новости»
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Соединенные Штаты будут внимательно следить за решениями России по поводу ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател. Его заявление опубликовали на сайте департамента.

Таким образом представитель Госдепа ответил на высказывания замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что российская сторона не исключает развертывания ракет в ядерном оснащении в ответ на размещение американских РСМД в Германии.

По словам Патела, любая риторика по вопросам развертывания или применения ядерных боеголовок вызывает обеспокоенность. Он добавил, что в Вашингтоне наблюдают за развитием данной риторики со стороны России.

С 2026 года США планируют размещать в Германии новые средства огневого поражения большей дальности. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что шаги американских властей направлены на запугивание России.

Германия США Ракеты Госдеп США Россия
19 июля 2024, 02:10
Блогерша съела 10 кг еды и умерла во время стрима
Freepik
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Китайская фуд-блогерша и звезда мукбанга Пань Сяотин внезапно скончалась во время очередного кулинарного стрима. Об этом сообщило издание China Times.

Девушка прославилась своими 10-часовыми кулинарными марафонами. Каждый день она съедала по 10 килограммов пищи, в том числе экзотические и «экстремальные» продукты и блюда.

В прошлом девушка работала официанткой. О мукбанге узнала от друга, успешно зарабатывающего на таких трансляциях. Она тоже решила этим заняться, причем получила широкую известность в Сети. Со временем она увеличивала порции, что привлекало еще больше зрителей.

Звезда мукбанга весила 120 килограммов и страдала от высокого кровяного давления. Недавно ее госпитализировали из-за серьезных проблем с желудком и кишечником, но она все-равно не прекратила устраивать шоу. Уже на следующий день после выписки из больницы Пань Сяотин вышла в эфир.

Как сообщили китайские СМИ, вскрытие показало, что желудок покойной был деформирован из-за непереваренной пищи.

Ранее в Красноярске суд приговорил к исправительным работам сроком на 11 месяцев супругов-сыроедов, заморивших голодом двухлетнюю дочь.

Еда Смертность Блогеры
19 июля 2024, 01:32
Маленькая девочка заплакала кровавыми слезами из-за болезни
Freepik
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В Великобритании маленькая девочка с глаукомой на обоих глазах перенесла пять операций. После последней ребенок заплакал кровавыми слезами, сообщило издание The Sun.

Она родилась с большими голубыми глазами, которыми восхищались родители, их друзья и незнакомые люди. Но когда девочке исполнилось полгода, они помутнели, ей стало больно смотреть на свет. Врачи диагностировали двустороннюю врожденную глаукому. Это генетическая аномалия, вызывающая сильное давление на зрительный нерв.

Ребенку сделали несколько срочных операций, а во время последней врачи попытались вставить в ее глаза трубку для оттока лишней жидкости из глаз. Швы разошлись, из глаз ребенка полились кровавые слезы.

Впереди у девочки шестая операция. Родители обеспокоены тем, что их дочь все больше теряет зрение, ее глаза становятся все больше. Она носит очки 24 часа в сутки, даже ночью.

«У нее серьезное повреждение зрительных нервов. Она может видеть предметы только ближе трех дюймов (восемь сантиметров)», - рассказала мать девочки.

Ранее девушка в Конго чуть не лишилась зрения после того, как съела мясо крокодила и заразилась пентастомозом. У нее над глазом появилась шишка, из которой врачи удалили сантиметрового паразита.

Великобритания Дети Болезни
19 июля 2024, 00:38
Лесной пожар в Турции подобрался к населенным пунктам
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Сильный лесной пожар вспыхнул в турецком Измире. Из-за сильного ветра огонь добрался до населенных пунктов, сообщил телеканал A Haber.

Возгорания в лесной местности в районах Газиэмир и Буджа провинции Измир произошли в четверг, 18 июля. Сейчас пожарные тушат очаги между районами Газиэмир и Буджа в Измире.

По данным телеканала, для борьбы с пожаром в районе Зафер привлекли семь самолетов, 16 вертолетов, 35 наземных транспортных средств и 11 машин для подвоза воды.

С наступлением темноты в районе пожара задействовали два вертолета ночного видения. В ролике также указали, что поднимающееся на несколько метров пламя продолжает распространяться под воздействием ветра.

Ранее крупный лесной пожар вспыхнул в селе Верхнесадовое в Севастополе. На месте работали десятки огнеборцев и подразделения лесхоза.

Вертолеты Турция Пожары Лесные пожары Машины
19 июля 2024, 00:04
Стрелявший в Трампа планировал убить не только его
РИА «Новости»
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Следователи Федерального бюро расследований заявили, что стрелявший в бывшего президента США Дональда Трампа Томас Крукс выслеживал члена британской королевской семьи, планируя совершить покушение и на него. Об этом сообщило издание Mirror.

Следователи взломали мобильный телефон стрелка, выяснив, что Трамп мог бы стать не единственной жертвой, если бы Крукса не ликвидировали. Помимо слежки за неназванным членом королевской семьи, он присматривался и к другим высокопоставленным «целям» - демократу и президенту Джо Байдену, директору ФБР Кристоферу Рэю и генпрокурору Меррику Гарленду.

В телефоне Крукса были фотографии действующего американского лидера, а также даты проведения митингов политиков и национального съезда Демпартии в августе.

Следователи выясняют мотивы покушения на Трампа, которые для них пока остаются «загадкой».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что заражение Байдена коронавирусом - идеальное время для Трампа, чтобы набрать политические очки. В глазах фанатов он уже стал «лидером, мучеником и героем», спасенный высшими силами для дальнейшего руководства США.

США Стрельба Дональд Трамп Королевская семья Британии Покушение на Дональда Трампа

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