США пообещали следить за решениями России по РСМД

Таким образом представитель Госдепа ответил на высказывания замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что российская сторона не исключает развертывания ракет в ядерном оснащении в ответ на размещение американских РСМД в Германии.

По словам Патела, любая риторика по вопросам развертывания или применения ядерных боеголовок вызывает обеспокоенность. Он добавил, что в Вашингтоне наблюдают за развитием данной риторики со стороны России.

С 2026 года США планируют размещать в Германии новые средства огневого поражения большей дальности. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что шаги американских властей направлены на запугивание России.