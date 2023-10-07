США пообещали предоставить Израилю все необходимое для обороны

Читайте нас в:

Ведомство будет работать над этим вопросом в последующие дни. США обеспечат Израиль тем, что ему необходимо для обороны и защиты гражданских лиц от «неизбирательного насилия и терроризма», говорится в сообщении.

Официальный представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что Североатлантический альянс решительно осуждает атаки движения ХАМАС на Израиль. По его словам, последний имеет право на самооборону.

Россия призывает Израиль и Палестину к политико-дипломатическому решению конфликта и прекращению огня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Замглавы ведомства Михаил Богданов добавил, что Россия контактирует с конфликтующими сторонами.