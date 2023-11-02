США пообещали обеспечить участие России в саммите АТЭС в Сан-Франциско
Организаторы ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско обеспечат участие представителей всех стран, в том числе России. Однако при отправке приглашения они учтут действующие санкции, заявил РИА «Новости» представитель Госдепартамента.
«Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию. <…> Участие в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством и регулированием США», - сказал он.
Собеседник агентства подтвердил слова пресс-секретаря Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что при отправке приглашения организаторы учтут действующие санкции. Он не смог уточнить, кто именно в таком случае войдет в российскую делегацию. Актуальной информации на этот счет США не получали.
Саммит АТЭС пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в сотрудничестве Марат Бердыев заявил, что США не пригласят президента России Владимира Путина. Представитель МИД Мария Захарова призвала страны соблюдать свои обязательства и не менять изначальный смысл существования АТЭС.