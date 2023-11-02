США пообещали обеспечить участие России в саммите АТЭС в Сан-Франциско

«Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию. <…> Участие в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством и регулированием США», - сказал он.

Собеседник агентства подтвердил слова пресс-секретаря Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что при отправке приглашения организаторы учтут действующие санкции. Он не смог уточнить, кто именно в таком случае войдет в российскую делегацию. Актуальной информации на этот счет США не получали.

Саммит АТЭС пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в сотрудничестве Марат Бердыев заявил, что США не пригласят президента России Владимира Путина. Представитель МИД Мария Захарова призвала страны соблюдать свои обязательства и не менять изначальный смысл существования АТЭС.