США пообещали новые санкции против российской энергетики

«Мы продолжим закручивать гайки и вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики, а также будущих проектов и связанной с ними инфраструктуры», - сказал дипломат.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, санкции коснутся предприятий, занятых в закупках материалов и передовых технологий для будущих энергетических проектов России.

Ранее Пайетт заявил, что США хотят уничтожить «Арктик СПГ - 2» , поэтому используют для этого различные инструменты давления, в том числе санкции. Агентство Reuters предположило, что России придется сократить проект по разработке сжиженного природного газа на Гыданском полуострове.