США пообещали не допустить открытия нового фронта против Израиля
Американские власти не допустят ситуации, когда против Израиля действуют боевики ХАМАС, открыли бы второй или третий фронт. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова привел ТАСС.
Представитель Белого дома ответил на вопрос журналистов, готовы ли США задействовать свой военный потенциал, если группировка «Хезболла» решит напасть на Израиль в случае открытия второго фронта.
«Мы и Израиль твердо убеждены в том, что второго или третьего фронта не будет. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы так и было», - ответил дипломат.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США поставят Израилю все необходимое оружие для защиты своей территории от обстрелов боевиков движения ХАМАС.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил о планах посетить Израиль на фоне обострения военных действий против движения ХАМАС. В администрации украинского лидера отметили, что запрос по этому вопросу уже направили в офис премьер-министра Израиля.