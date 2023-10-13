США пообещали не допустить открытия нового фронта против Израиля

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Представитель Белого дома ответил на вопрос журналистов, готовы ли США задействовать свой военный потенциал, если группировка «Хезболла» решит напасть на Израиль в случае открытия второго фронта.

«Мы и Израиль твердо убеждены в том, что второго или третьего фронта не будет. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы так и было», - ответил дипломат.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США поставят Израилю все необходимое оружие для защиты своей территории от обстрелов боевиков движения ХАМАС.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил о планах посетить Израиль на фоне обострения военных действий против движения ХАМАС. В администрации украинского лидера отметили, что запрос по этому вопросу уже направили в офис премьер-министра Израиля.