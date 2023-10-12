США пообещали не допустить открытия нового фронта против Израиля
Американские власти не допустят ситуации, когда против Израиля действуют боевики ХАМАС, открыли бы второй или третий фронт. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы и Израиль твердо убеждены в том, что второго или третьего фронта не будет. Мы прилагаем все усилия, работая с другими противниками в противостояниях, для того, чтобы так и было», - ответил дипломат.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США поставят Израилю все необходимое оружие для защиты своей территории от обстрелов боевиков движения ХАМАС.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил о планах посетить Израиль на фоне обострения военных действий против движения ХАМАС. В администрации украинского лидера отметили, что запрос по этому вопросу уже направили в офис премьер-министра Израиля.