США помешают военно-техническому сотрудничеству России и КНДР — Госдеп
США решили предпринять «ряд шагов», чтобы противодействовать военно-техническому сотрудничеству России и Северной Кореи. Такое заявления сделал помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, сообщил ТАСС.
Власти Соединенных Штатов глубоко обеспокоены наращиванием сотрудничества между РФ и КНДР. Американцы и их партнеры пристально наблюдают за развитием событий, подчеркнул Критенбринк.
«Мы продолжим предпринимать ряд шагов, чтобы противодействовать угрозам, которые представляет КНДР», - сказал он.
По словам представителя Госдепа, США примут меры, чтобы призвать к ответу за те действия, которые «не только противоречат резолюции Совета Безопасности ООН, но и угрожают миру и стабильности». Обязательства Соединенных Штатов в области безопасности перед Южной Кореей остаются непоколебимыми, подытожил помощник госсекретаря.
России нет дела до злости и паники США по поводу контактов РФ и Северной Кореи, заявил ранее глава МИД Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия ни с кем не дружит против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных проектов.