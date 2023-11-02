Власти Соединенных Штатов глубоко обеспокоены наращиванием сотрудничества между РФ и КНДР. Американцы и их партнеры пристально наблюдают за развитием событий, подчеркнул Критенбринк.

«Мы продолжим предпринимать ряд шагов, чтобы противодействовать угрозам, которые представляет КНДР», - сказал он.

По словам представителя Госдепа, США примут меры, чтобы призвать к ответу за те действия, которые «не только противоречат резолюции Совета Безопасности ООН, но и угрожают миру и стабильности». Обязательства Соединенных Штатов в области безопасности перед Южной Кореей остаются непоколебимыми, подытожил помощник госсекретаря.

России нет дела до злости и паники США по поводу контактов РФ и Северной Кореи, заявил ранее глава МИД Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия ни с кем не дружит против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных проектов.