11 октября 2024, 20:12

США помешали принять итоговую декларацию ВАС

РИА «Новости»
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Итоговую декларацию Восточноазиатского саммита (ВАС) не приняли из-за попыток Соединенных Штатов и ряда других стран придать ей политизированный характер. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости».

Министр отметил, что США, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия пытаются придать документу политизированный характер.

«Их цель - отойти от практики, которая уже многие десятилетия применяется, а именно - не допускать насыщения деклараций геополитическими конфронтационными сюжетами», - объяснил он.

Лавров добавил, что указанные государства пытались добиться того, чтобы Россия взяла на себя «все смертные грехи» в связи с конфликтом на Украине.

По итогам XIX Восточноазиатского саммита глава МИД России заявил, что США и их союзники взяли курс на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона.

Саммиты США Сергей Лавров Россия МИД РФ
11 октября 2024, 14:47
Стало известно, поздравит ли Путин будущего президента США с избранием
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять будущего главу Соединенных Штатов с победой на выборах. США — крайне недружественная страна, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Life.

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять будущего главу Соединенных Штатов с победой на выборах. США - крайне недружественная страна, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Life.

«Вряд ли, они же крайне недружественное государство», - подчеркнул Песков.

Президентские выборы в США пройдут в начале ноября. Кандидатом от демократов выступает вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис. Республиканскую партию представляет бывший американский лидер, бизнесмен Дональд Трамп.

Кандидаты провели первые дебаты 10 сентября на телеканале ABC. Трамп отказался от новой встречи с Харрис. По его словам, голосование уже началось, а дебаты не изменят итогов.

Как напомнили «Известия» , недавно Харрис оскорбила Путина. Посольство России в США назвало ее хамство «досадой и бессилием правящих кругов в Вашингтоне». Диппредставительство отметило, что американские власти не способны нанести стране «стратегическое поражение», поэтому могут только оскорблять.

США Дмитрий Песков Вашингтон Дональд Трамп Владимир Путин Выборы президента США Камала Харрис Выборы Республиканская партия США
11 октября 2024, 11:23
Путин заявил о готовности России к выстраиванию нового миропорядка
РИА «Новости»
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Россия готова к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. Об этом на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде заявил глава государства Владимир Путин, его слова привел ТАСС.

Россия готова к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. Об этом на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития» в Ашхабаде заявил глава государства Владимир Путин, его слова привел ТАСС.

Путин подчеркнул, что Россия открыта для обсуждения вопросов выстраивания миропорядка и выступает за максимально широкую международную дискуссию о взаимодействии в формирующемся новом многополярном мире.

«Вместе с единомышленниками, партнерами и друзьями по международным организациями, среди которых БРИКС, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Содружество Независимых Государств (СНГ), Россия участвует в обсуждении связанных вопросов», - сказал он.

Путин добавил, что на фоне глобальных изменений в современном мире востребованы принципы толерантности, равенства и уважения между нациями.

Российский лидер прибыл в Туркмению с рабочим визитом в ночь на четверг.

Россия Владимир Путин Туркмения
11 октября 2024, 08:54
Ким Чен Ын вместе с дочерью приехал на праздник на подаренном Путиным Aurus
РИА «Новости»
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Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл на торжественные мероприятия в честь 79-летия Трудовой партии Кореи на лимузине Aurus, который ему подарил президент Владимир Путин. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«В Центральной школе по подготовке кадров ТПК прошел концерт по случаю 79-летия основания партии. <…> Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын посетил концерт», - отметили журналисты.

Лидер Северной Кореи прибыл на концерт с дочерью. Агентство опубликовало снимки, на которых видно лимузин Aurus. Предположительно, именно его подарил Путин Ким Чен Ыну. На мероприятии также присутствовали сотрудники посольства России в КНДР, в том числе чрезвычайный и полномочный посол Александр Мацегора.

Известно, что Ким Чен Ын получил в подарок от российской стороны два автомобиля Aurus. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отношения России и Северной Кореи находится на таком уровне, что такое презент не является чрезмерно дорогим подарком.

Праздники Ким Чен Ын Aurus
11 октября 2024, 08:50
Володин уличил Запад в стремлении расчеловечить весь мир
РИА «Новости»
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США и страны Запада ради сохранения мирового господства реализуют проект «Расчеловечивание». Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, эти государства всегда были одержимы идеей мирового господства. Им долгое время удавалось сохранять гегемонию за счет захватнической и колониальной политики, насилия и грабежа.

«Они реализуют проект „Расчеловечивание“, чтобы продолжить править миром. Его цель - чтобы люди перестали быть людьми. Организовано это через разрушение традиционных институтов человеческого общества: пропаганда ЛГБТ* и смены пола, отказ от деторождения и семьи, навязывание идеологии индивидуализма и отлучение от церкви и веры», - написал политик.

Володин уточнил, что все это делается для того, чтобы человек все больше оставался один на один с миром.

«Одиноким намного легче управлять и манипулировать. Людей целенаправленно лишают сострадания, сочувствия, понятия греха, морали и памяти. Намеренно блокируется все, ради чего и существует человечество - продолжение рода, передачи культуры, истории и моральных ценностей из поколение в поколение», - добавил он.

Ранее стало известно, что в Германии будут штрафовать за ошибки в местоимениях при выборе из 60 гендеров.

* ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Госдума РФ ЛГБТ Запад

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