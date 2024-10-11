США помешали принять итоговую декларацию ВАС

Министр отметил, что США, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия пытаются придать документу политизированный характер.

«Их цель - отойти от практики, которая уже многие десятилетия применяется, а именно - не допускать насыщения деклараций геополитическими конфронтационными сюжетами», - объяснил он.

Лавров добавил, что указанные государства пытались добиться того, чтобы Россия взяла на себя «все смертные грехи» в связи с конфликтом на Украине.

По итогам XIX Восточноазиатского саммита глава МИД России заявил, что США и их союзники взяли курс на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона.