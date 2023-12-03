США получили миллиарды евро от продажи газа в Евросоюзе на фоне санкций — СМИ

За 20 месяцев с февраля 2022 года Евросоюз закупил у США примерно 61 миллиард кубометров сжиженного природного газа стоимостью в 66,7 миллиарда евро. В месяц выручка американских компаний от продажи газа составляла примерно 3,3 миллиарда евро в месяц. До февраля 2022 года США зарабатывали на поставке СПГ примерно 725 миллионов евро в месяц.

По информации издания, «добавленная стоимость» антироссийских санкций для американской стороны составила за 20 месяцев 36 миллиардов кубометров. Благодаря экономическим ограничениям в отношении России США заработали на европейском газовом рынке 52,2 миллиарда евро и увеличили цену на СПГ в два раза, заключили журналисты.

Ранее газета Financial Times сообщила, что американское руководство планирует сократить выручку России от экспорта нефти и газа на 40-50%. По информации СМИ, США хотят снизить энергодоходы страны к 2030 году.