Дипломат напомнила о препятствиях, которые чинили россиянам США - это были и визовые, и организационные препоны для полноценного участия РФ в саммите.

«На таком фоне даже от США начали поступать сигналы о готовности вести с нами прагматичный неформальный диалог, пусть пока и за кулисами», - подчеркнула Захарова.

Ранее Белый дом передал приглашения на саммит АТЭС всем участникам, в том числе России. При этом США собираются действовать в соответствии с духом и принципами АТЭС и с американскими законами. Речь идет в том числе об учете санкций.

Саммит АТЭС проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. Как уточнил посол по особым поручениям МИД России, Соединенные Штаты не пригласили президента Владимира Путина.