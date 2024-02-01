США подтвердили передачу Украине снарядов GLSDB

Поставки снарядов для ВСУ анонсировали еще зимой 2023 года, однако в то время их еще испытывали на полигонах. При этом в Минобороны России неоднократно сообщали о перехвате GLSDB. Информация о применении украинскими военными новых снарядов просачивалась в СМИ.

Боеприпас разработали компании Boeing и Saab. Авиабомбу GBU-39 соединили с реактивным снарядом M26, что позволило запускать ее из реактивных систем залпового огня HIMARS и M270.

Разработчики утверждали, что GLSDB может поразить цели на расстоянии 150 километров. При этом боеприпас способен огибать преграды, уточняли производители.

В четверг замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что снаряды GLSDB уже направляются на Украину. При этом она не указала, о каком объеме боеприпасов идет речь.