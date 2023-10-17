США подтвердили отправку двух тысяч морпехов к берегам Израиля и сектора Газа

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Военнослужащие Соединенных Штатов могут принять участие в палестино-израильском конфликте, отметил глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол.

«Экспедиционный корпус морпехов является очень показательным, потому что станет движущей силой в случае высадки, если их сапоги будут на земле для участия в войне», - отметил он.

Маккол уточнил, что морпехов к берегам Газы и Израиля отправил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что американская сторона направит к израильским берегам команду быстрого реагирования из двух тысяч военных морской пехоты. Они присоединятся к военным силам, скапливающимся у Израиля.