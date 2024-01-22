США подтвердили гибель двух спецназовцев в Аденском заливе у берегов Сомали

«Мы с сожалением сообщаем, что после продолжавшихся 10 дней тщательных поисков два бойца SEAL были обнаружены, и их статус был изменен на „погибшие“», - сообщили военные.

Два военнослужащих спецназа Военно-морских сил США исчезли во время высадки на судно, которое предположительно перевозило иранское вооружение. Им приказали досмотреть его. После обнаружения тел объявили о завершении поисково-спасательной операции. Теперь военные займутся поднятием сослуживцев на поверхность.

Американский военнослужащий получил ранение на авиабазе «Айн аль-Асад» в Ираке во время ракетной атаки боевиков. Несколько других солдат отправили на обследование из-за подозрений на наличие черепно-мозговых травм.