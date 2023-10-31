США подготовили законопроект о помощи Израилю на сумму 14,3 млрд долларов

«Обеспечение экстренных дополнительных ассигнований для ответа на атаки в Израиле на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели», - указали в документе.

Из общей суммы около четырех миллиардов долларов пойдут на системы противовоздушной обороны «Железный купол» и «Праща Давида». Свыше 1,2 миллиарда долларов выделят на создание ПВО «Железный луч».

Как сообщили обозреватели журнала Foreign Policy , в двух главенствующих партиях Соединенных Штатов произошел раскол по украинскому и израильскому вопросам. Американский лидер Джо Байден не смог убедить население страны в необходимости поддерживать эти государства.

В палате представителей конгресса отказались выделять помощь Украине и Израилю одним пакетом.

Сенаторы-республиканцы создали законопроект, по которому конгресс сможет предоставить средства по отдельности.