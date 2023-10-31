31 октября 2023, 07:34

США подготовили законопроект о помощи Израилю на сумму 14,3 млрд долларов

Unsplash
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Проект закона о выделении Израилю экстренной помощи на сумму в 14,3 миллиарда долларов внесли в палату представителей Соединенных Штатов. Об этом сообщило издание The Hill.

«Обеспечение экстренных дополнительных ассигнований для ответа на атаки в Израиле на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели», - указали в документе.

Из общей суммы около четырех миллиардов долларов пойдут на системы противовоздушной обороны «Железный купол» и «Праща Давида». Свыше 1,2 миллиарда долларов выделят на создание ПВО «Железный луч».

Как сообщили обозреватели журнала Foreign Policy , в двух главенствующих партиях Соединенных Штатов произошел раскол по украинскому и израильскому вопросам. Американский лидер Джо Байден не смог убедить население страны в необходимости поддерживать эти государства.

В палате представителей конгресса отказались выделять помощь Украине и Израилю одним пакетом.

Сенаторы-республиканцы создали законопроект, по которому конгресс сможет предоставить средства по отдельности.

США Израиль Деньги Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 10:23
Израильские истребители ликвидировали командира одного из батальонов ХАМАС
Unsplash
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Израильские самолеты нанесли удар по батальону ХАМАС «Бейт-Лахия» и ликвидировали командира Насиму Абу Аджина, организовавшего резню в приграничных с сектором Газа кибуцах Эрез и Нетив ха-Асара. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Пилоты истребителей ЦАХАЛ получили разведданные от армейской разведки АМАН и Службы общей безопасности (ШАБАК). После этого самолеты нанесли очередной авиаудар по сектору Газа. По информации пресс-службы, ликвидация командира боевиков помешает движению ХАМАС оказать сопротивление при наземной операции ЦАХАЛ в палестинском анклаве.

«В прошлом Абу Аджина командовал воздушной группой ХАМАС и принимал участие в разработке БПЛА и парапланов террористической организации», - указали израильские военные.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал новый этап войны с ХАМАС. По его словам, израильские военные перешли к третьей фазе конфликта с палестинским движением, при котором ЦАХАЛ добивается поэтапного прогресса «мощными шагами».

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 09:51
Украинские власти потребовали от ВСУ взятия Горловки при нехватке людей и оружия — СМИ
Unsplash
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Украинское руководство обратилось к командованию ВСУ с требованием взять Горловку. В ответ представители армии сообщили о недостатке личного состава и вооружения для выполнения этой операции. Об этом сообщил американский журнал Time со ссылкой на высокопоставленного военного.

«У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» - пожаловался представитель армии.

Издание отметило, что некоторые виды войск столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава. По информации журнала, один из помощников президента Украины Владимира Зеленского признался, что ВСУ не смогут использовать обещанное Западом оружие из-за кадрового голода в армии.

«У нас нет людей, которые могли бы его использовать», - заявил источник американского издания.

Ранее экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен предсказал скорую отставку украинского лидера из-за кризиса в стране. По его мнению, ситуация в ВСУ и большие потери в ходе контрнаступления станут причиной смещения Зеленского с президентского поста.

США Владимир Зеленский Украина Горловка
31 октября 2023, 09:38
«Чистый антисемитизм». Президент Израиля — о событиях в аэропорту Махачкалы
Freepik
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Массовые беспорядки в аэропорту Дагестана, произошедшие вечером 29 октября из-за приземления самолета из Тель-Авива, можно назвать ярким проявлением антисемитизма. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог в интервью газете Die Welt.

Он признался, что события вызывают «крайнее беспокойство», шокируют. По мнению Герцога, произошедшее должно встревожить «все правительства».

«Это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый», - подчеркнул израильский лидер.

Он добавил, что беспорядки скорее напоминали «погром».

В результате массовых беспорядков пострадали более 20 человек.

В больнице оказались четверо правоохранителей, двое из них - в тяжелом состоянии. Появлялась информация о смерти одного из полицейских, однако она не подтвердилась.

Более 80 организаторов и участников акции уже задержали. В рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках правоохранители провели свыше 50 обысков.

Израиль Дагестан
31 октября 2023, 09:37
Байден передумал. Белый дом выступил за мирное разрешение конфликта в секторе Газа
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден, высшие военные и дипломатические американские чиновники стали более критично относиться к реакции Израиля на террористические атаки движения ХАМАС и разворачивающийся гуманитарный кризис. Белый дом начал склоняться к мирному разрешению конфликта, сообщила газета The New York Times.

Журналисты обратили внимание на то, как за три недели обострения конфликта на Ближнем Востоке изменились заявления официальных лиц США. Если 11 октября Джо Байден одобрил удары ЦАХАЛ по сектору Газа и заявил, что поступил бы так же, то теперь госсекретарь Энтони Блинкен призвал наносить их более избирательно и заботиться о мирных жителях.

«Хотя Израиль имеет право - а точнее, обязанность - защищать себя, то, как он это делает, имеет значение. Это означает, что еда, вода, лекарства и другая необходимая гуманитарная помощь должны иметь возможность поступать», - сказал он.

В Белом доме объяснили, что изменение тона и содержания выступлений стало результатом гуманитарного кризиса в секторе Газа, где погибли свыше 8000 человек. Многие страны осудили действия Израиля, а в США прошли антиизраильские протесты.

По информации журналистов, Джо Байден стал сначала в частном порядке, а теперь публично отправлять Израилю «критические сообщения», а советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал давить на израильское правительство и настаивать на неприкосновенности невинной человеческой жизни.

Правительство Израиля объявило о начале нового этапа операции в секторе Газа. Цель военных - уничтожить управленческий и военный потенциал ХАМАС.

США Белый дом в США Международные отношения Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины

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