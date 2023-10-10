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По данным издания, в Пентагоне рассматривают возможность отправки военного корабля «Дуайт Д. Эйзенхауэр» и сопровождающих его судов, которые планировалось послать на Ближний Восток. Авианосец может прибыть в регион примерно через две недели.

Американские власти начали поставки военной помощи Израилю. В ближайшие дни планируется объявить о выделении дополнительных средств, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, «первая партия дополнительных систем безопасности уже на пути» в Израиль.

Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился в субботу, 7 октября. Боевики выпустили несколько тысяч ракет по Израилю. После этого начались массированные бомбардировки сектора Газа. Жертвами эскалации стали около 900 граждан Израиля и порядка 700 палестинцев.