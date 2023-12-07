США поддержкой Украины превратят конфликт во «второй Вьетнам»

В своем прогнозе он не исключил, что западные политики постараются максимально затянуть боевые действия, рассчитывая на истощение России за счет нарушающих международное право санкций и продолжения поставок Украине оружия и военной техники.

Но продолжение такой политики приведет к дальнейшей потере авторитета стран Запада, а Украина окончательно превратится в «черную дыру», куда утекут материальные и человеческие ресурсы.

«США рискуют устроить себе „второй Вьетнам“, с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придет мало мальски здравомыслящий человек, у которого найдется достаточно смелости и решимости заткнуть это „жерло“», - написал Нарышкин.

Сенат США в очередной раз заблокировал рассмотрение законопроекта о выделении единого пакета помощи Украине и Израилю на общую сумму более 100 миллиардов долларов. Против принятия документа выступили представители Республиканской партии, которые потребовали дополнить законопроект выделением средств для борьбы с мигрантами.

Не помогли даже угрозы Белого дома. Координатор по стратегическим коммуникациям администрации президента США Джон Кирби заявил, что победа России на Украине заставит американскую армию вмешаться.

Решения администрации президента США Джо Байдена по Украине превратят конфликт во «второй Вьетнам», разрешать который придется последующим лидерам страны до появления здравомыслящего человека. Об этом в своей статье «2024 - год геополитического пробуждения» для журнала «Разведчик» написал глава СВР Сергей Нарышкин.