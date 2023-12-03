США поддержали план Израиля ликвидировать руководство ХАМАС

«Конечно, нужно ликвидировать и источники их финансирования, и мы ввели санкции в отношении самого ХАМАС», - заявил он.

Если руководство палестинского движения будет уничтожено, то ХАМАС будет сложнее проводить свои операции. Джон Кирби подчеркнул, что сложно уничтожить саму идеологию.

Кирби также говорил том, что ничего не знал про план ХАМАС напасть на Израиль. При этом некоторые издания сообщали, что израильские официальные лица получили данные ХАМАС о теракте 7 октября еще за год до того, как он произошел. Документ якобы распространили среди израильских военных и представителей разведки.

Ранее армия Израиля заявила, что проведет операцию высокой интенсивности в Газе. Израильские военные до этого проводили рейды в городах и деревнях на Западном берегу реки Иордан.