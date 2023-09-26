США поддержали Канаду в скандале с украинским нацистом

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Власти Канады повели себя адекватно, когда выразили сожаление за приглашение в парламент участника добровольческой дивизии СС «Галичина». Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Он подчеркнул, что увидел сегодня официальное заявление правительства Канады, в котором оно призналось, что не знало о прошлом приглашенного ветерана и выразило сожаление по этому поводу.

«Это представляется уместным шагом», - заявил Миллер.

Бывшего участника националистической дивизии Ярослава Хунку канадские парламентарии пригласили во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Пожилого гостя они представили как «борца за независимость Украины во время Второй мировой войны».

Когда личность Хунки раскрыли, начался крупный скандал. Польша выступила с инициативой депортировать бывшего нациста , как непосредственного участника расправы на поляками и евреями.

Спикер канадского парламента Энтони Рота признал ошибку и принес извинения всем , кого оскорбило присутствие бывшего боевика. Но это ему не помогло и депутат подал в отставку.

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