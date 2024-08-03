США подали в суд на TikTok за сбор данных о детях

Компания сознательно позволяла школьникам создавать и использовать учетные записи, а также не выполняла просьбы их родителей удалить данные.

«Подобные действия нарушают закон о защите конфиденциальности детей в интернете», - пояснили авторы материала.

В 2019 году TikTok заключал соглашение, по которому был обязан уведомлять родителей перед сбором данных о детях и удалять видео пользователей младше 13 лет. Теперь правительство подает жалобу, чтобы «положить конец незаконным масштабным вторжениям TikTok в личную жизнь детей».

Регуляторы и законодатели заняли более жесткую позицию в отношении конфиденциальности несовершеннолетних, обвинив создателей приложения в том, что оно подвергает детей риску.

Ранее в Канаде умерла 10-летняя звезда TikTok Белла Томпсон, более известная как Bella Brave - Белла Храбрая. Мать и отец снимали дочь для соцсетей почти с самого рождения. Девочка появилась на свет с серьезными генетическими заболеваниями: комбинированным иммунодефицитом, аномалией развития толстой кишки, гипоплазией хрящей и волос, карликовостью.