США пересмотрят часть запрета на российские алмазы

«Мы хотим убедиться, что мы находим правильный баланс между причинением вреда России и обеспечением того, чтобы все было осуществимо», - рассказал изданию один из чиновников.

Штаты пересматривают части документа после противодействия со стороны африканских стран, индийских огранщиков драгоценных камней и ювелиров из Нью-Йорка.

С 1 января вступили в силу ограничения на импорт российских алмазов в ЕС и страны «Большой семерки». Осенью должен заработать механизм отслеживания происхождения драгоценных камней. Но оказалось, что последствия станут разрушительными для самих же США.

Европейские торговцы алмазами уже столкнулись с серьезными убытками. Санкции против российских алмазов назвали ошибкой.