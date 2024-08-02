США перенаправил поставки газа из Европы в более платежеспособную Азию

До феврале 2022 года Европа импортировала 40% газа из России и за два года сократила его долю до 15%. Объемы закупок все это время оставались относительно стабильными и составляли от 850 тысяч до 1,6 миллиона тонн ежемесячно.

Европейские страны рассчитывали отказаться от российского топлива. В июне 2022 года США впервые поставили им больше газа, чем Россия, однако к середине 2024 года разница сократилась до самого низкого уровня с конца 2021 года. Если в январе Европа импортировала 5,2 миллиона тонн американского газа и всего 1,5 миллиона российского, то в июле - 1,5 и 1,3 миллиона соответственно.

Журналисты выяснили, что американские производители СПГ решили отправлять свои грузы туда, где больше денег. В конце июля спотовые партии СПГ для поставок в Северную Азию стоили около 12 долларов за миллион британских тепловых единиц против 10,30 доллара ммБТЕ для поставок в Европу.

Евросоюз ограничил транзит российского газа , запретив поставлять его третьим странам. Новая мера вошла в 14-й пакет санкций.