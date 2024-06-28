США переместили военных к Израилю и Ливану для эвакуации своих граждан
США передислоцировали подразделения своих Вооруженных сил к границам Ливана и Израиля. Об этом сообщил телеканал NBC.
Этот шаг вызван опасениями начала крупномасштабного конфликта между ЦАХАЛ и «Хезболлой» и планами Америки эвакуировать в случае его возникновения своих граждан из горячей точки.
«Пентагон перемещает силы армии США ближе к Израилю и Ливану, чтобы быть готовым к эвакуации граждан США», - отметили журналисты.
По их словам, противостояние между Израилем и «Хезболлой» усиливается.
Ранее российский посол Александр Рудаков заявил , что Ливан может вступить в конфликт с Израилем, поэтому россиянам следует воздержаться от поездок в этот регион.
На юге Ливана находятся военные объекты движения «Хезболла» , которое периодически обстреливает территорию Израиля и получает ответные удары.