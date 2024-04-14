14 апреля 2024, 08:07

США перехватили более 70 БПЛА и три ракеты, выпущенные Ираном в сторону Израиля

РИА «Новости»
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Американские военные перехватили более 70 беспилотников и порядка трех баллистических ракет, выпущенных Ираном в сторону Израиля. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Собеседники телеканала указали, что ракеты перехватили в восточной части Средиземного моря. Истребители ВВС США сбивали беспилотники. Другой источник заявил, что в общей сложности Иран запустил более 100 ракет по Израилю.

Президент США Джо Байден заявил ранее, что американские силы помогли Израилю сбить все ракеты и БПЛА Ирана.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес массированный удар по Израилю. Воздушную тревогу объявили по всей стране, жители прятались в убежищах.

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал Иран воздержаться от дальнейшей эскалации. Он добавил, что США продолжат поддерживать Израиль.

США Израиль Ракеты Иран
14 апреля 2024, 07:58
Остин заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном
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США не стремятся к противостоянию с Ираном, но готовы защищать своих военных в ближневосточном регионе. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Его слова привела пресс-служба Пентагона.

«Мы не ищем конфликта с Ираном, но без колебаний будем действовать, чтобы защищать наши войска и оказывать поддержку обороне Израиля», - предупредил Тегеран глава Пентагона.

По словам Ллойда, руководство США осуждает безрассудные атаки Ирана на Израиль. Он призвал иранские власти остановиться и не стремиться к эскалации.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что Тегеран реализовал свое право на самооборону, атаковав Израиль. Во внешнеполитическом ведомстве сослались на Устав ООН.

США Израиль Иран
14 апреля 2024, 05:17
Иран заявил о завершении атаки на Израиль
РИА «Новости»
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Постоянное представительство Ирана при ООН заявило о завершении атаки на Израиль. Об этом говорится в публикации дипмиссии в соцсети X.

«Данный вопрос можно считать завершенным», - уточнила иранская дипмиссия.

До этого иранские дипломаты предупредили Израиль, что при совершении еще одной ошибки со стороны ЦАХАЛ они получает более жесткий ответ.

Ранее израильтяне нанесли авиаудар по представительству Ирана в сирийском Дамаске, в результате которого погиб иранский генерал. В МИД России осудили атаку ЦАХАЛ.

Кроме того, в самой республике заявили, что отказались бы от ответных действий против Израиля , если бы Совет Безопасности ООН привлек к ответственности виновных.

Иран запустил в направлении Израиля десятки дронов , а потом объявил о ракетной атаки , ставшей частью операции «Истинное обещание» и ответом на нападение на иранскую дипмиссию в САР.

Иранские дипломаты назвали атаку на Израиль реализацией законного права на самооборону , закрепленного в Уставе ООН.

Израиль Ракеты Беспилотники Иран ООН Ближний Восток
14 апреля 2024, 04:54
Иран назвал атаку по Израилю законной самообороной
РИА «Новости»
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Иран атаковал Израиль, реализовав свое законное право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Об этом сообщили в Telegram-канале иранского МИД.

«ВС Исламской Республики Иран при осуществлении неотъемлемого права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН, и в ответ на неоднократную военную агрессию осуществили ряд атак на военные базы [Израиля]», - уточнило дипведомство.

Кроме того, иранские дипломаты предупредили, что республика будет защищать свои законные интересы от любых агрессивных военных действий и незаконного применения силы. Если потребуется, то будут приняты дополнительные меры.

Иранское постпредство при ООН в соцсети X опубликовало пост, в котором назвало атаку на Израиль «законной самообороной» и «ответом на агрессию сионистского режима» в Дамаске.

Дипломаты пообещали, что если израильское руководство совершит еще одну ошибку, то ответ Ирана «будет намного более жестким». США при этом посоветовали не вмешиваться в этот конфликт.

Ранее высокопоставленный американский чиновник сообщил, что Иран запустил в направлении Ирана около 150 ракет.

Израиль Ракеты Беспилотники Иран Армия ООН
14 апреля 2024, 03:59
Иран выпустил по Израилю около 150 ракет
РИА «Новости»
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Иран в рамках своей атаки на Израиль выпустил уже около 150 ракет. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что Иран запустил еще 70 ракет. Ранее стало о запуске 80, таким образом, общее число ракет достигло 150», - указали в сообщении.

Израильская радиостанция Kan сообщила, что Иран запустил беспилотник в сторону Израиля. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля привели в боевую готовность системы обороны и нападения. В небо запустили десятки самолетов, также ведется тесная координация с американскими партнерами.

В первых числах апреля армия Израиля нанесла удар по посольству Ирана в Сирии. В результате атаки погибли высокопоставленные военные КСИР. Иран пообещал нанести ответный удар по негражданским лицам.

Израиль Иран

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