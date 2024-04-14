США перехватили более 70 БПЛА и три ракеты, выпущенные Ираном в сторону Израиля

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Собеседники телеканала указали, что ракеты перехватили в восточной части Средиземного моря. Истребители ВВС США сбивали беспилотники. Другой источник заявил, что в общей сложности Иран запустил более 100 ракет по Израилю.

Президент США Джо Байден заявил ранее, что американские силы помогли Израилю сбить все ракеты и БПЛА Ирана.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес массированный удар по Израилю. Воздушную тревогу объявили по всей стране, жители прятались в убежищах.

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал Иран воздержаться от дальнейшей эскалации. Он добавил, что США продолжат поддерживать Израиль.