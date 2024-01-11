11 января 2024, 11:34

США перебросили на Филиппины крупные запасы топлива

Unsplash
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Посольство США на Филиппинах подтвердило передачу «чистого топлива» с военного объекта США в Перл-Харборе на Гавайях. Как написала газета Manila Times, оно будет находиться в коммерческом хранилище в Субик-Бей.

Посольство США на Филиппинах подтвердило передачу «чистого топлива» с военного объекта США в Перл-Харборе на Гавайях. Как написала газета Manila Times , оно будет находиться в коммерческом хранилище в Субик-Бей.

«Мы можем подтвердить, что коммерческий танкер Yosemite Trader в настоящее время находится в районе Субик-Бэй, Филиппины, с целью перекачки чистого топлива с военного объекта США», - заявил представитель посольства США.

По его словам, топливо доставили, а также будут хранить по логистическим контрактам с филиппинскими коммерческими организациями. Это была одна из самых крупных поставок. Как уточнило издание, нефтяной груз попал на танкер 20 декабря, а прибыл на территорию Филиппин 9 января.

Молчание правительств Филиппин и США по поводу поставок топлива усилило «подозрения по поводу предварительного размещения военных поставок в стране на фоне прогнозов возможной войны между Китаем и США из-за Тайваня».

Ранее КНР обвинила Филиппины в очередной провокации в Южно-Китайском море. Появилось предположение, что экипаж филиппинского судна Unaizah Mae намеренно столкнулся с катером китайской береговой охраны. Береговая охрана КНР была вынуждена применить меры.

До этого корабль ВМС США зашел в воды близ архипелага Наньша в Южно-Китайском море. Российская сторона осудила провокационные действия США против Китая.

США Военные Топливо Корабли Войны Китай
11 января 2024, 07:54
Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень умными
РИА «Новости»
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Экс-лидер США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина умными, а действующего американского президента Джо Байдена упрекнул в том, что тот не может даже нормально изъясняться. Заявление прозвучало в эфире канала Fox News.

«[Байден] не может связать двух предложений и представляет нас в ядерных вооружениях с Путиным и Си, и всеми этими очень умными людьми. <…> Позвольте вам сказать: они (Путин и Си - прим. ред.) очень умные и очень хитрые», - подчеркнул Трамп.

Политик констатировал, что американские СМИ не любят, когда он так высказывается о российском и китайском лидерах, однако он остается при своем мнении.

Ранее Дональд Трамп отметил, что « поладил с Путиным », и назвал опасной политику Байдена. По мнению Трампа, действующий президент Соединенных Штатов способен спровоцировать третью мировую войну. Экс-лидер США заверил, что сам он не допустил бы украинского кризиса и эскалации палестино-израильского конфликта и удержал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин Си Цзиньпин Джо Байден
11 января 2024, 07:41
Эквадор передаст США старую российскую технику в обмен на их новую
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Власти Эквадора передадут Соединенным Штатам старую российскую и украинскую технику в обмен на новую американскую. Об этом сообщил президент страны Даниэль Нобоа в эфире радиостанции Canela.

«Одна из форм - это обмен старой украинской и российской техники на современное оборудование на сумму 200 миллионов долларов», - констатировал он.

Обмен завершится в конце января. О том, что это будет за техника - военная или гражданская, - Нобоа не упомянул.

Для того чтобы получить дальнейшую помощь от Соединенных Штатов, правительство Эквадора накануне встретилось с американским послом Майклом Фитцпатриком. Он пообещал, что латиноамериканская страна получит пакет помощи уже на днях.

Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы лидеров главных бандитских группировок. Живущая в Гуаякиле россиянка рассказала «360», что по улицам ходят вооруженные люди и « стреляют во всех без разбора».

По ее словам, в городе много горящих машин, учреждения закрыты.

США Беспорядки Эквадор
11 января 2024, 07:21
Финляндия получит американское оружия для противостояния России
Unsplash
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США поставят Финляндии истребители и бронетехнику для усиления границ с Россией. Об этом изданию RealClearDefence заявила старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт.

По ее словам, НАТО планирует вооружить Финляндию для борьбы с Россией.

«Финляндия, вероятно, будет наиболее востребованным кандидатом на получение нового американского снаряжения», - указала аналитик.

Эксперт добавила, что американская сторона передаст финнам 64 истребителя F-35A, основной характеристикой которых являются разведывательные возможности. Она отметила, что вслед за самолетами США поставят Финляндии тяжелую бронетехнику.

«Финляндия - логичный кандидат на получение танков M1A1 Abrams, учитывая ее протяженную границу с Россией», - заключила Уайт.

Ранее Финляндия усилила работу своего ВПК. Министр обороны Антти Хаккянен предупредил, что НАТО и Россия начали новую холодную войну. Он напомнил, что страны Запада не ожидали, что российская оборонная промышленность станет такой мощной.

США Финляндия Истребители Самолеты Россия Оружие
11 января 2024, 07:20
Нарушили собственные санкции. США возобновили импорт нефти из России
РИА «Новости»
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В октябре 2023 года Соединенные Штаты импортировали нефть из России, нарушив собственные санкции. Это произошло впервые за полтора года. Данные американской статистической службы проанализировало РИА «Новости».

Месяц спустя США сделали повторную закупку. В октябре импортированные 36,8 тысячи баррелей «черного золота» обошлись в 2,7 миллиона долларов. В ноябре США приобрели 9,9 тысячи баррелей за 750 тысяч долларов. В первом случае баррель обошелся в 74 доллара, во втором - в 76. А установленный США потолок цен - 60 долларов за баррель.

Соединенные Штаты ввели запрет на поставку нефти из России в марте 2022 года в рамках санкций. Перед октябрем 2023-го они в последний раз импортировали энергоресурс у РФ в апреле-2022.

Ранее экономист Николай Кульбака в беседе с «360» отметил, что Россия мало торгует с США, причем так было и до санкций. Эксперт отметил, что США никогда не были «серьезным экономическим партнером» РФ.

США Санкции Нефть Россия

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