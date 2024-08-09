09 августа 2024, 09:10

США перебросили на Ближний Восток «ужасно много военной силы»

Unsplash
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Власти США из-за возможной эскалации направили на Ближний Восток «ужасно много военной силы», в том числе истребители F-22. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, военных перебросили из-за предложений возобновить переговоры о прекращении огня между ХАМАС и Израилем. Чиновник подчеркнул, что в администрации США не увидели «никаких законных оснований» для начала атаки Ирана на израильскую территорию.

Он отметил, что в случае нападения иранские власти столкнутся с серьезными последствиями, в том числе и экономическим. Представитель Белого дома добавил, что США готовятся «ко всем непредвиденным обстоятельствам».

«Если [Иран] начнет крупную войну на Ближнем Востоке <…>, то это, очевидно, серьезно поставит под угрозу любую надежду на прекращение огня в секторе Газа», - заключил он.

Ранее газета The Wall Street Journal предположила, что израильский «Железный купол» не выдержит атак со стороны Ирана и «Хезболлы». Система противоракетной обороны эффективно уничтожает ракеты малой дальности, но иранские БПЛА и снаряды ливанского движения могут «перегрузить» ее.

США Военные Иран Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Палестина
09 августа 2024, 09:56
«Подпалим ему усы». Маск пригрозил Мадуро космическим лазером
РИА «Новости»
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в шутку обещал применить космические лазеры против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Так американский миллиардер отреагировал на приостановку работы социальной сети X (бывший Twitter) в стране.

Пользователи Сети спросили Маска, готовит ли он космические лазеры в ответ на решение венесуэльского лидера.

«Мы подпалим ему усы из космоса!» - в шутку ответил бизнесмен.

Мадуро заявлял, что соцсеть Х неоднократно нарушала законодательство Венесуэлы. Поэтому работу социальной сети в стране решили приостановить на 10 дней.

Также президент Венесуэлы призвал молодежь удалить WhatsApp. Мадуро указывал, что сам откажется от этого мессенджера, так как злоумышленники распространяют в нем угрозы в адрес его сторонников. Глава государства планировал перейти на Telegram и WeChat.

Венесуэла Twitter Николас Мадуро Соцсети Илон Маск Космос
09 августа 2024, 07:56
США пришли в ярость из-за торговли России и Турции
РИА «Новости»
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В Белом доме возмутились из-за того, что Турция продолжает торговать с Россией. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

«Активная торговля [Турции] с Россией приводит в ярость США», - отметили в издании.

По данным газеты, с февраля 2022 года турецкие власти только увеличили торговый оборот между странами, что может привести к высокой напряженности внутри НАТО. Из-за прочных торговых связей у Турции обостряются отношения с США, заключили в издании.

Американский заместитель министра торговли Мэттью Аксельрод отметил, что стране нужна помощь турецкого руководства, чтобы остановить поток технологий в Россию. По его словам, через Турцию на российскую территорию завозят процессоры и карты памяти из США.

Из-за геополитических разногласий мировая торговля разделилась на блоки , сообщил Международный валютный фонд. По мнению его представителей, сегментирование экономики вызвало рост ограничений на поставки товаров и услуг.

В 2023 году их число достигло примерно трех тысяч. По информации МВФ, всего образовалось три блока: опирающийся на США, опирающийся на Китай, а также блок несвязанных стран.

США Турция Торговля Россия
09 августа 2024, 07:28
Американцы мощно раскритиковали кандидата в вице-президенты из-за лжи о военной службе
РИА «Новости»
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Пользователи соцсетей набросились с критикой на кандидата в вице-президенты США от демократической партии Тимоти Уолца после того, как он наврал о своей службе в армии. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Чтобы призвать сторонников поддержать запрет на ношение оружия, политик рассказал о своем опыте в боевых действиях во время службы в армии. Речь Уолца вызвала волну «мощной критики», так как он не воевал и покинул Национальную гвардию США сразу после известия о том, что его подразделение отправят в Ирак.

Американцы также осудили политика за то, что он выставляет себя перед публикой в качестве «охотника и сторонника ношения оружия», но поддерживает ужесточение законодательства по контролю за ним.

Ранее кандидат в президенты от демократической партии Камала Харрис на 1% опередила своего соперника Дональда Трампа в опросе исследовательской организацией YouGov и телеканала CBS News. Республиканец получил 49% голосов респондентов, а преемница лидера США Джо Байдена - 50%.

США Военные Демократическая партия США
09 августа 2024, 05:01
Япония призвала США извиниться за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты должны извиниться перед японским народом за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

Он напомнил, что в прошлом году на саммите G7 в прошлом году выступал президент США Джо Байден.

«Байден должен был сказать что-то, что США применили ядерное оружие, которое недопустимо использовать, было ошибкой, и он должен был от всего сердца извиниться перед японским народом. Хотя бы одно слово об этом», - заявил депутат.

Судзуки заявил, что испытывает гнев по этому поводу, а премьер Японии Фумио Кисида ничего не сделал. Депутат отметил, что все идет, как хотят США.

Кисида во время выступления на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы не сказал, что бомбу сбросили США.

Ядерное оружие США Япония Депутаты Джо Байден

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