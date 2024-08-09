США перебросили на Ближний Восток «ужасно много военной силы»

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, военных перебросили из-за предложений возобновить переговоры о прекращении огня между ХАМАС и Израилем. Чиновник подчеркнул, что в администрации США не увидели «никаких законных оснований» для начала атаки Ирана на израильскую территорию.

Он отметил, что в случае нападения иранские власти столкнутся с серьезными последствиями, в том числе и экономическим. Представитель Белого дома добавил, что США готовятся «ко всем непредвиденным обстоятельствам».

«Если [Иран] начнет крупную войну на Ближнем Востоке <…>, то это, очевидно, серьезно поставит под угрозу любую надежду на прекращение огня в секторе Газа», - заключил он.

Ранее газета The Wall Street Journal предположила, что израильский «Железный купол» не выдержит атак со стороны Ирана и «Хезболлы». Система противоракетной обороны эффективно уничтожает ракеты малой дальности, но иранские БПЛА и снаряды ливанского движения могут «перегрузить» ее.