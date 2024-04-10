США ответили на заявление СК о спонсорах терактов в России

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия остается одной из главных киберугроз для США, а также назвал ее «очень искусным противником». Видео с ним опубликовал Telegram-канал «Смотри».

«Российское правительство продолжает вкладывать значительные средства в свои кибер-операции, отчасти потому, что рассматривает киберпространство как асимметричное оружие, позволяющее не отставать от нас», - заявил он.

До этого в начале марта представитель России в ООН Ирина Тяжлова заявила, что США и Евросоюз оказывают Украине помощь в совершении кибератак.

За последний год на российскую информационную инфраструктуру совершили более 200 тысяч мощных кибератак , превратив интернет в «арену противодействия и политического противостояния».

Под ударом оказались объекты госуправления, связи, науки, образования, энергетики, промышленности, транспорта и банковской сферы, причем с международными преступными сообществами и частными структурами, как выяснилось, взаимодействовали иностранные спецслужбы.