США отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю

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Сбои в работе порта Антверпена могут произойти из-за задержек прибытия судов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе морской гавани.

«Каких-то серьезных последствий на сегодня пока нет. Однако некоторые судоходные организации уже сообщали о возможных задержках судов на период от семи до 10 дней», - отметили в пресс-службе порта.

В руководстве порта уточнили, что больше других пострадали контейнеровозы.

«Остальные категории судов находятся в меньшей степени опасности. Однако расписание прибытия становится гораздо менее возможным, что рискует привести к неэффективности работы терминалов», - добавили представители порта.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что большая часть грузов в Красном море следует в Европу, а из-за вероятной блокады пути появятся новые транспортные затраты.

Глава МИД ФРГ Аннален Бербок отмечала, что ЕС начал переговоры по проведению операции в Красном море против хуситов.