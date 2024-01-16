США отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю
Атаки иранских военных из Корпуса стражей исламской революции по городу Эрбилю в Ираке оказались безрассудными и неточными. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Эдриен Уотсон.
По ее словам, американские военные объекты и военнослужащие США в результате ударов не пострадали.
«Мы держим постоянный контакт с представителями руководства Ирака, а также должностными лицами в Курдистане», - сказала Уотсон.
Представитель Белого дома отметила, что США дадут свою оценку произошедшему.
«Мы полностью поддерживаем территориальную целостность, независимость и суверенитет Ирака», - добавила она.
Ранее стало известно, что консульское представительство США в Эрбиле попало под ракетный обстрел со стороны Ирана, его целью стали базы антииранских группировок. Ответственность за атаку на себя взял Корпус стражей исламской революции (КСИР).