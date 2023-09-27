США отработают переброску запрещенных ракетных систем в Европу

Читайте нас в:

«Военно-морские силы США приступили к задействованию отработки применения комплекса пусковой установки МК-70. То есть, фактически Штаты начали отрабатывать переброску ракетных систем на европейский театр военных действий», - сказала она.

Захарова напомнила, что применение этих систем ранее было запрещено в договоре о РСМД.

Заместитель главы МИД Сергея Рябков заявил, что, если США решатся развернуть комплексы ракет средней и меньшей дальности на территории Европы или Азии, у России не останется никакого выбора, кроме как ответить соответствующим образом.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.