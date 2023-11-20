20 ноября 2023, 20:43

США отправят Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов

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США передадут Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, его слова привела газета The New York Times.

«Сегодня я анонсировал передачу Украине нового пакета военной помощи из средств Пентагона на 100 миллионов долларов», - сказал он.

Остин отметил, что в транш войдут противотанковые средства, а также боеприпасы для систем противовоздушной обороны и артиллерии.

В понедельник стало известно, что глава Пентагона лично прибыл в Киев , чтобы заверить руководство страны в намерении США продолжить военную поддержку ВСУ.

Кроме того, он обсудил снабжение украинской армии в будущем, оказание помощи в зимний период и стратегическое партнерство американской администрации с киевским режимом.

США Оружие Украина
20 ноября 2023, 20:41
Звезду Голливуда заметили на прогулке после слухов об ухудшении здоровья
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Знаменитый американский актер Брюс Уиллис впервые за долгое время появился на публике в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Уиллиса увидели на пассажирском сиденье его автомобиля, на нем была надета черная толстовка. Для 68-летнего актера это появление на улице стало первым за несколько недель.

В феврале стало известно, что Уиллису диагностировали прогрессирующую лобно-височную деменцию , из-за чего пострадали его когнитивные способности, в частности навыки общения. Родственники актера отмечали, что на данный момент лекарств против этого недуга не существует, но выразили надежду на изменение ситуации в будущем.

Бывшая жена Уиллиса Деми Мур сообщала, что он завершил карьеру из-за диагностированной ранее афазии, писал RT.

Брюс Уиллис стал известным большому кругу зрителей после исполнения главных ролей в фильмах «Крепкий орешек», «Девять ярдов», «Пятый элемент», «Криминальное чтиво» и других.

Кино Голливуд Актеры
20 ноября 2023, 20:13
Россия ответила Молдавии на преследование СМИ запретом въезда в страну
РИА «Новости»
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Российские власти запретили въезд в страну нескольким официальным лицам Молдавии. Такое решение стало ответной мерой на преследование русскоязычных СМИ и журналистов в республике, сообщили на сайте МИД России.

«В МИД России 20 ноября был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий», - отметили в заявлении.

Государство выразило решительный протест после продолжающихся преследований русскоязычных СМИ в Молдавии. В том числе руководство России выразило недовольство блокировками доступа к сайтам изданий.

«Лилиану Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова», - подчеркнули в министерстве.

Недавно молдавские власти приостановили лицензии 12 телеканалов , запретили вещание российского ТВ и заблокировали доступ к десяткам порталов. Глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяца объяснил, что меры связаны с защитой информационной безопасности государства и ликвидацией «источников нестабильности» рядом с Украиной, НАТО и Евросоюзом.

Журналистика Молдавия Россия МИД РФ Телевидение
20 ноября 2023, 20:09
Финские военные начали строить заграждения на границе с Россией
РИА «Новости»
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Сотрудники финской погранслужбы Лапландии совместно с военными начали возводить временные заграждения на КПП «Салла» на границе с Россией. Об этом сообщила погранслужба в соцсети X (бывший Twitter).

«На КПП „Салла“ прибыла официальная служба поддержки Сил обороны. Мы начинаем совместно строить временные заграждения за пределами пункта пересечения границы», - указали в публикации.

В субботу, 18 ноября, Финляндия приостановила работу четырех контрольно-пропускных пунктов на южной границе с РФ. Свое решение правительство республики объяснило большим наплывом мигрантов. Местная газета Iltalehti сообщила, что финские власти планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на среду, 22 ноября.

Премьер-министр республики Петтери Орпо заявил, что представители России и Финляндии в ходе переговоров по ситуации на общей границе не смогли достичь взаимных договоренностей.

Тысячи финнов выступили против закрытия границы с Россией, заявив, что по другую сторону границы живут их родственники.

Финляндия Международные отношения Россия
20 ноября 2023, 20:01
Зеленский забеспокоился из-за возможного поражения на выборах
Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский заволновался из-за вероятного поражения на будущих выборах главы государства. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источник.

«Президент остро обеспокоен „феноменом Черчилля“», - указало издание.

Явление назвали в честь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, возглавлявшего правительство страны в годы Второй мировой войны. Несмотря на ее итоги, Черчилль не смог обеспечить победу Консервативной партии на последующих выборах.

Хотя Зеленский назвал неуместными выборы на Украине будущей весной, у него возникли опасения насчет политического единства страны во время конфликта.

На Украине заговорили о разногласиях между президентом и главкомом ВСУ Валерием Залужным , отметили «Известия». По данным The Guardian, некоторые украинские политики уже предложили вернуться к вопросам компетентности Зеленского после завершения конфликта.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин ранее объяснил, почему президент Украины не хочет проводить выборы. По словам Гагина, для Зеленского это вопрос жизни и смерти.

Владимир Зеленский Украина Выборы

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