США отправят Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов
США передадут Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, его слова привела газета The New York Times.
«Сегодня я анонсировал передачу Украине нового пакета военной помощи из средств Пентагона на 100 миллионов долларов», - сказал он.
Остин отметил, что в транш войдут противотанковые средства, а также боеприпасы для систем противовоздушной обороны и артиллерии.
В понедельник стало известно, что глава Пентагона лично прибыл в Киев , чтобы заверить руководство страны в намерении США продолжить военную поддержку ВСУ.
Кроме того, он обсудил снабжение украинской армии в будущем, оказание помощи в зимний период и стратегическое партнерство американской администрации с киевским режимом.