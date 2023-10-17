США отправит к берегам Израиля две тысячи своих морских пехотинцев

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«Силы быстрого реагирования морской пехоты направляются к берегам Израиля. Две тысячи морпехов и моряков присоединятся к растущему количеству морских военных сил, скапливающихся у Израиля», - сказано в публикации.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не заметили признаков того, что организация «Хезболла» намерена открыть второй фронт против ЦАХАЛ.

Он отметил, что американская сторона внимательно следит за ходом палестино-израильского конфликта. Вашингтон отправил военную помощь в страну в качестве демонстрации для всех желающих вмешаться в происходящее, чтобы показать, что делать этого не стоит.