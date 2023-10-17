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«Версия ракеты ATACMS, отправленная украинцам - в небольшом количестве, по словам официальных лиц, - оснащена кассетными боеприпасами», - указали авторы NYT.

По данным газеты The Wall Street Journal , небольшое количество ATACMS перевезли на Украину тайком. Источники издания пришли к выводу, что использование этих ракет способно повысить потенциал и оперативные возможности контрнаступления ВСУ.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что американские ATACMS уже прибыли на Украину. По словам украинского политика, этот вид вооружения якобы использовали при ударе по Бердянску в Запорожской области. Официально США о поставках пока не объявили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала , что Украина будет использовать ATACMS в террористических целях. По мнению дипломата, ВСУ могут наносить удары этими ракетами по гражданской инфраструктуре Донбасса и Крыма.

*Росфинмониторинг внес Алексея Гончаренко в список террористов и экстремистов.