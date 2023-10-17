США отправили на Украину ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами — СМИ
США отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами. Об этом сообщила американская газета The New York Times.
«Версия ракеты ATACMS, отправленная украинцам - в небольшом количестве, по словам официальных лиц, - оснащена кассетными боеприпасами», - указали авторы NYT.
По данным газеты The Wall Street Journal , небольшое количество ATACMS перевезли на Украину тайком. Источники издания пришли к выводу, что использование этих ракет способно повысить потенциал и оперативные возможности контрнаступления ВСУ.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что американские ATACMS уже прибыли на Украину. По словам украинского политика, этот вид вооружения якобы использовали при ударе по Бердянску в Запорожской области. Официально США о поставках пока не объявили.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала , что Украина будет использовать ATACMS в террористических целях. По мнению дипломата, ВСУ могут наносить удары этими ракетами по гражданской инфраструктуре Донбасса и Крыма.
*Росфинмониторинг внес Алексея Гончаренко в список террористов и экстремистов.